ცხინვალში იპოვეს მდინარეში გადავარდნილი რუსეთის მოქალაქის ცხედარი

ქალი ოკუპირებულ ცხინვალში გადამღებ ჯგუფთან ერთად ჩავიდა, რომლებიც „სპეციალურ სამხედრო ოპერაციაში“ (ასე უწოდებს რუსეთი უკრაინაში დაწყებულ ომს) მონაწილეთა შესახებ გადაღებული ფილმის პრეზენტაციას მართავდნენ.
ჯავის რაიონში სოფელ ძღუბირის მდინარეში ქალი 21 მაისს გადავარდა. მაშველები ცხედარს მას შემდეგ ეძებდნენ.
ოკუპირებული ცხინვალის სასწრაფო დახმარების პრესსამსახურის ცნობით, ცხედარი შემთხვევის ადგილიდან დაახლოებით 35 კილომეტრში იპოვეს.
სამძებრო-სამაშველო საქმიანობაში თავდაპირველად 60 ადამიანი იყო ჩართული, ბოლოს მათი რიცხვი 200-მდე გაიზარდა.
