ევროკავშირმა დაგმო რუსეთის წუხანდელი საჰაერო დარტყმები კიევზე

„მშვიდობიანი მოქალაქეების წინააღმდეგ ტერორიზმი ძალის გამოვლინება არ არის. ეს სასოწარკვეთილების აქტია. ჩვენ მტკიცედ ვუჭერთ მხარს უკრაინას და ვამზადებთ დამატებით დახმარებას მისი საჰაერო თავდაცვის სისტემების გასაძლიერებლად“, დაწერა მან სოციალურ მედიაში.
ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის ხელმძღვანელმა კაია კალასმა სოციალურ მედიაში დაწერა, რომ ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები მომავალ კვირაში განიხილავენ, თუ როგორ გაზარდონ საერთაშორისო ზეწოლა რუსეთზე.
„რუსეთი ბრძოლის ველზე ჩიხში შევიდა, ამიტომ ის უკრაინას ქალაქის ცენტრებზე მიზანმიმართული დარტყმებით ატერორებს. ტერორიზმის ეს საზარელი აქტები მიზნად ისახავს რაც შეიძლება მეტი მშვიდობიანი მოქალაქის მოკვლას. ცნობები იმის შესახებ, რომ მოსკოვი იყენებს „ორეშნიკის“ საშუალო რადიუსის ბალისტიკურ რაკეტებს - სისტემებს, რომლებიც შექმნილია ბირთვული ქობინების გადასატანად - არის პოლიტიკური დაშინებისა და ბირთვული ომის ზღვარს მიახლოებული უგუნური თამაშის პოლიტიკური ტაქტიკა,“ განაცხადა კალასმა.
23-24 მაისის ღამეს რუსეთის ჯარებმა უკრაინაზე მასირებული თავდასხმა განახორციელეს. ბოლო ინფორმაციით, დაბომბვის შედეგად ოთხი ადამიანი დაიღუპა და დაახლოებით 100 დაშავდა.
უკრაინის პრეზიდენტის, ვოლოდიმირ ზელენსკის თქმით, მხოლოდ კიევში დაახლოებით 30 შენობა დაზიანდა. მანამდე კიევის მერმა, ვიტალი კლიჩკომ, განაცხადა, რომ უკრაინის დედაქალაქში დაბომბვის შედეგად ორი ადამიანი დაიღუპა და მინიმუმ 77 დაიჭრა.
კვირას რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ დაადასტურა, რომ უკრაინაზე თავდასხმის დროს გამოყენებულ იქნა „ორეშნიკის“ ტიპის რაკეტა. სამინისტრომ განაცხადა, რომ დარტყმა განხორციელდა „უკრაინის მიერ რუსეთში მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ განხორციელებული ტერორისტული თავდასხმების საპასუხოდ“.
22 მაისს რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა სტარობელსკში კოლეჯისა და საერთო საცხოვრებლის შენობაზე თავდასხმას ტერორისტული აქტი უწოდა და თავდაცვის სამინისტროს საპასუხო წინადადების მომზადება დაავალა. ამ ინციდენტის შედეგად დაიღუპა 20-მდე ადამიანი. რუსეთმა უკრაინას დასდო ბრალი სამოქალაქო ობიექტების წინააღმდეგ იერიშების განხორციელებაში. კიევმა უარყო ეს ბრალდება და განაცხადა, რომ იერიშის სამიზნე იყო სამხედრო ობიექტი.
