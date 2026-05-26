მოჯთაბა ხამენეიმ თავის მიმართვაში კვლავ უსურვა სიკვდილი ისრაელსა და აშშ-ს

მიმართვა, რომელიც მექაში ყოველწლიური ჰაჯის მომლოცველობის დაწყებას ემთხვევა, არა მხოლოდ ირანელებს, არამედ მთელი მსოფლიოს მუსლიმებსაც ეხება. მასში, სხვა საკითხებთან ერთად, ნათქვამია, რომ ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნები აღარ იქნებიან „ამერიკული სამხედრო ბაზების ფარის როლში“. ის გამოვიდა მოწოდებით ისლამურ ქვეყნებს შორის „მეგობრობისა და თანამშრომლობისკენ“.
მიმართვა შეიცავს მუქარას ისრაელის მიმართ, რომელსაც ხამენეი „კიბოს სიმსივნედ“ მიიჩნევს და თავისი არსებობის „ბოლო ეტაპს იწყებს“. იგი ასევე მოუწოდებს მუსლიმებს და „მსოფლიოს ჩაგრულებს, განსაკუთრებით ახალგაზრდებს“, გაიმეორონ ლოზუნგები „სიკვდილი ისრაელს“ და „სიკვდილი ამერიკას“. აიათოლას თქმით, მომავალი ეკუთვნის „ისლამურ ერსა და ისლამურ ცივილიზაციას“, რომელიც კიდევ უფრო გადამწყვეტად უნდა გაემიჯნოს „მრავალღმერთიანებს“, ასევე ამერიკასა და ისრაელს.
საერთო ჯამში, ეს უწყება იმეორებს ირანის ახალი ლიდერის გარდაცვლილი მამის, ალი ხამენეის რიტორიკას. ეს უკანასკნელი ირანზე აშშ-სა და ისრაელის საჰაერო დარტყმების პირველ დღეს მოკლეს 28 თებერვალს. მრავალი ცნობით, მოჯთაბა ხამენეი მაშინვე დაიჭრა მძიმედ, თუმცა ამან ხელი არ შეუშალა ახალ უზენაეს ლიდერად მის არჩევას. მას შემდეგ ის საჯაროდ აღარ გამოჩენილა.
ეს მიმართვა გამოქვეყნდა ირანსა და აშშ-ს შორის მიმდინარე სამშვიდობო მოლაპარაკებების ფონზე. შაბათ-კვირას მნიშვნელოვანი პროგრესი დაფიქსირდა, აშშ-ის სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ კი გუშინ განაცხადა, რომ რამდენიმე პირობაზე შეთანხმება ჯერ შესათანხმებელია. თუმცა, ორივე მხარე აღნიშნავს, რომ შეთანხმება შეიძლება არც იქნეს მიღწეული.
აშშ-ის სამხედროებმა გუშინ ადრე სამხრეთ ირანში სამიზნეებზე დარტყმების სერია განახორციელეს, სავარაუდოდ, თავდაცვის მიზნით. თავის მხრივ, ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა განაცხადა, რომ ჩამოაგდო ამერიკული დრონი MQ-9 და ცეცხლი გაუხსნა F-35 თვითმფრინავს, რომელიც, სავარაუდოდ, მის საჰაერო სივრცეში შესვლას ცდილობდა.
