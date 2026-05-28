მადლობა ყველას. ბრძოლა გრძელდება, გვაჩვენონ რას აკეთებს სახელმწიფო - დიუშენით დაავადებული ბავშვების მშობლები

მათ ასევე მოუწოდეს ჯანდაცვის სამინისტროსა და პირადად მინისტრ მიხეილ სარჯველაძეს, გააცნონ, თუ რა კონკრეტულ ნაბიჯებს დგამენ შესაბამისი მედიკამენტების მწარმოებელ საერთაშორისო კომპანიებთან ურთიერთობის მიმართულებით, ძვირადღირებული წამლების შემოტანის მიზნით.
„ბრძოლა გრძელდება“
„ის, რომ ჩვენ საზოგადოება დაგვიდგა გვერდში, ბუნებრივია, ეს ძალიან კარგია, თუმცა ამით პრობლემა არ მოგვარებულა“, - განაცხადა 28 მაისს მთავრობის კანცელარიასთან ერთ-ერთმა მშობელმა, ზაქრო გვიშიანმა.
რამდენიმე დღის წინ სტუდენტური ინიციატივის, „დაიცავი ილიაუნის“ ორგანიზებით საქართველოში შეგროვდა ფული დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის სინდრომის მქონე ბავშვების დასახმარებლად. შეგროვდა 1.67 მილიონ ლარზე მეტი.
„ეს პრობლემა, რაც იყო კრიტიკულად აუცილებელი და არ გვარდებოდა, მოგვარდა. უღრმესი მადლობა ყველას, მაგრამ ბრძოლა გრძელდება“, - თქვა გვიშიანმა.
იგი საუბრობდა სხვადასხვა სპეციალურ საჭიროებაზე, რისთვისაც შეგროვებული თანხა დაიხარჯება.
„საჭიროებები უზრუნველყოფილი არ ყოფილა“
„იმ ფონზე, როდესაც გადართული უნდა იყონ ამ საკითხის მოგვარებაზე და აქტიურად უნდა მუშაობდნენ ფარმაცევტულ კომპანიებთან, ჩვენთანაც, მშობლებთანაც, ამის ნაცვლად ჩვენ გვესმის ისევ და ისევ პროპაგანდა, რომ თითქოს საჭიროებები იყო უზრუნველყოფილი“, - განაცხადა ზაქრო გვიშიანმა.
„ვერცერთ მტკიცებულებას ჯანდაცვის სამინისტრო ვერ წარმოადგენს - ვერც ადაპტირებულ საწოლზე, ვერც ეტლზე, ვერც სასუნთქ აბარატზე, შესაბამის გენერატორებსა თუ სხვა საჭიროებებზე, რომ უზრუნველყოფილი იყო“, - განაცხადა მან.
მან თქვა, რომ მშობლებს არ აქვთ ინფორმაცია, რომელიმე საერთაშორისო ფარმაცევტულ კომპანიასთან ჰქონდა თუ არა მთელი ამ ხნის განმავლობაში ჯანდაცვის მინისტრს კომუნიკაცია წამლებთან დაკავშირებით.
„პასუხი არის ერთი, რომ არ ჰქონდა არც ერთ ფარმაცევტულ კომპანიასთან კომუნიკაცია“, - თქვა მან.
„ამ პერიოდშიც, ამ 38 დღის განმავლობაში დამძიმდა ბავშვების მდგომარეობა“, - განაცხადა მან.
„დღეს უკვე 38-ე დღეა, რაც მშობლები აქ ვიმყოფებით. ფაქტობრივად, არავინ არ მოსულა ჩვენთან და არავის არ უთქვამს არც კანცელარიიდან, არც პარლამენტიდან, არც ჯანდაცვის სამინისტროდან, თუ რა ხდება და მიდის თუ არა ამ საკითხზე მუშაობა“, - განაცხადა გვიშიანმა.
„გვაჩვენონ, რა კეთდება“
„ჩვენი დღევანდელი გამოსვლა ემსახურება იმას, რომ ჩვენ ჯანდაცვის სამინისტროსგან მოვითხოვთ მყისიერ და დროულ პასუხს. ჩაგვაბარონ ანგარიში, რას აკეთებენ, რა პროცესები მიდის ჯანდაცვის სამინისტროში“, - განაცხადა კიდევ ერთმა მშობელმა, თაკო გოგალაძემ.
მისი თქმით, 27 მაისსაც მოისმინეს ჯანდაცვის მინისტრ მიხეილ სარჯველაძისგან, რომ „რომ თითქოს რამდენიმე მედიკამენტზე მუშაობენ, მაგრამ ჩვენ 38 დღე აქ დავკარგეთ და კიდევ ვაგრძელებთ აქ დგომას“.
„დაგვიკავშირდეს მინისტრი და ჯანდაცვის სამინისტრო და წარმოგვიდგინოს გეგმა, ამ ეტაპზე ვისთან თანამშრომლობენ, რას აკეთებენ, რა ნაბიჯებს დგამენ“, - განაცხადა მან.
„დედები არიან უკიდურეს ზღვარზე. რომელიმე ბავშვი ამ პერიოდში კიდევ რომ გაგვირთულდეს, პასუხისმგებელი იქნება ჯანდაცვის სამინისტრო. ამიტომ, სჯობს, რეალურად, დროულად გვაჩვენონ, საქმე სად არის და როგორ კეთდება“, - განაცხადა თაკო გოგალაძემ.
- დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების ოჯახები, უკვე წელიწად-ნახევარია, საჭირო მედიკამენტების საქართველოში შემოტანას უშედეგოდ ითხოვენ;
- მათ ვერც პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის მიზანს მიაღწიეს. სახელმწიფოს პასუხია, რომ საჭირო წამლებს ვერ შემოიტანენ, რადგან - ამ მედიკამენტებს არ ენდობიან.
- „მთავარია, ჩვენ არ ავყვეთ მაფიის ინიციატივებს და მივიღოთ რაციონალური გადაწყვეტილებები“, - განაცხადა ირაკლი კობახიძემ 19 მაისს.
