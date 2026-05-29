ტრამპი: ჰორმუზის სრუტე დაუყოვნებლივ უნდა გაიხსნას

აშშ-ის პრეზიდენტის, დონალდ ტრამპის განცხადებით, ჰორმუზის სრუტეში ირანის პორტების ამერიკის მხრიდან "უპრეცედენტო" ბლოკირება მოიხსნება თეირანთან შეთანხმების გაფორმების შემთხვევაში. ტრამპის თქმით, ხომალდები, რომლებიც სრუტეშია გაჩერებული, შეძლებენ დაიწყონ შინ დაბრუნების პროცესი.
"ირანი უნდა დათანხმდეს, რომ მას არასოდეს ექნება ბირთვული იარაღი. ჰორმუზის სრუტე დაუყოვნებლივ უნდა გაიხსნას, გადასახადების გარეშე, თავისუფალი მოძრაობისთვის ორივე მიმართულებით" - წერს ტრამპი სოციალური ქსელით Truth Social.
აშშ-ის პრეზიდენტი აღნიშნავს, რომ ირანმა უნდა გააუვნებელყოს დარჩენილი საზღვაო ნაღმები. ასევე ნაგულისხმევია გამდიდრებული ურანის გატანა და განადგურება აშშ-ის, ირანის და ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს (IAEA) ზედამხედველობით.
ტრამპი ამბობს, რომ სხვა რამდენიმე საკითხზე მხარეებმა უკვე მიაღწიეს შეთანხმებებს და დასძენს, რომ აპირებს სხდომის გამართვას საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებად.
მანამდე გამოცემა Axios იუწყებოდა, რომ აშშ-მა და ირანმა შეათანხმეს ცეცხლის შეწყვეტის და ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკების დაწყების 60-დღიანი მემორანდუმი. გამოცემის თანახმად, შეთანხმება ითვალისწინებს ჰორმუზის სრუტეში ხომალდების თავისუფალ მოძრაობას, გადასახადების და დაკავებების გარეშე, ასევე ირანს აკისრებს პასუხისმგებლობას 30 დღის განმავლობაში სრუტიდან აიღოს ყველა ნაღმი. აშშ, თავის მხრივ, მოხსნის საზღვაო ბლოკადას.
