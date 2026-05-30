ტრამპმა დაასრულა შეხვედრა ირანთან შესაძლო შეთანხმების საკითხზე - გადაწყვეტილება ჯერ მიღებული არ არის

აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების გარეშე დატოვა თეთრი სახლის სიტუაციურ ოთახში გამართული შეხვედრა, რომლის მთავარი თემა იყო ირანთან შესაძლო შეთანხმება და მიზნად ისახავდა ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის გახანგრძლივებასა და თეირანის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებების წინ წაწევას.
თეთრი სახლის წარმომადგენელმა 29 მაისს დაადასტურა, რომ შეხვედრა დასრულდა, თუმცა არ დაუკონკრეტებია, დაამტკიცა თუ არა ტრამპმა შემოთავაზებული შეთანხმების ჩარჩო.
მედიის ცნობით, წინასწარი შეთანხმება ითვალისწინებს ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის კიდევ 60 დღით გახანგრძლივებას, იმ დროს, როდესაც ირანის ბირთვულ საქმიანობაზე მოლაპარაკებები გაგრძელდება.
გამოცემა „ნიუ იორკ თაიმსი“ წერს, რომ სიტუაციურ ოთახში შეხვედრა ორი საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა.
გამოცემის წყაროს თქმით, შეთანხმება ახლოსაა, თუმცა გარკვეული საკითხები, მათ შორის გაყინული ირანული სახსრების აღდგენა, კვლავ განხილვას საჭიროებს.
შეხვედრამდე ტრამპმა სოციალურ ქსელში Truth Social-ზე დაწერა, რომ ირანმა საბოლოოდ უნდა თქვას უარი ბირთვული იარაღის ფლობაზე, გახსნას ჰორმუზის სრუტე ყოველგვარი გადასახადის გარეშე, გაასუფთაოს საზღვაო ნაღმებით დანაღმული ტერიტორიები და ითანამშრომლოს აშშ-სა და საერთაშორისო ატომური ენერგიის სააგენტოსთან (IAEA) მაღალგამდიდრებული ურანის მარაგების ლიკვიდაციის საკითხზე.
ტრამპის განცხადებით, შეთანხმების ფარგლებში აშშ ირანის წინააღმდეგ დაწესებულ საზღვაო ბლოკადასაც მოხსნის.
ამ განცხადებებზე თეირანს ჯერჯერობით ოფიციალური პასუხი არ გაუცია.
