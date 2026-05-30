ჩემპიონთა ლიგის წლევანდელ ტურნირში "პარი სენ-ჟერმენმა" გაიმარჯვა

ევროპის საკლუბო ფეხბურთის უმნიშვნელოვანეს ტურნირში, ჩემპიონთა ლიგაში, ზედიზედ მეორედ გაიმარჯვა პარიზის გუნდმა "პარი სენ-ჟერმენმა" (PSG). ჩემპიონთა ლიგის ფინალურ მატჩში მატი მეტოქე იყო ინგლისის წლევანდელი ჩემპიონი, ლონდონის „არსენალი“. მატჩის ძირითადი და დამატებითი დრო დასრულდა ფრედ - 1:1. პენალტების სერიაში პარიზელებმა იმარჯვეს - 5:4.
თამაში, რომელსაც ბუდაპეშტმა უმასპინძლა, თანაბრად მიმდინარეობდა. ბურთს ძირითადად PSG ფლობდა, მაგრამ „არსენალი“ წარმატებით იცავდა თავს.
პირველი გოლი „არსენალის“ თავდამსხმელმა კაი ჰავერცმა გაიტანა მე-6 წუთზე. 65-ე წუთზე პარიზის გუნდმა ანგარიში გაათანაბრა მას შემდეგ, რაც ლონოდონელებმა საკუთარ საჯარიმო მოედანში წააქციეს ხვიჩა კვარაცხელია. პენალტი წარმატებით შეასრულა უსმან დემბელემ.
შარშან PSG-მ ჩემპიონთა ლიგის ფინალში დაამარცხა იტალიის გუნდი „ინტერი“.
