ЭХО КАВКАЗА
ჩემპიონთა ლიგის წლევანდელ ტურნირში "პარი სენ-ჟერმენმა" გაიმარჯვა

"პარი სენ-ჟერმენის" ფეხბურთელები გამარჯვებას ზეიმობენ. ბუდაპეშტი, 30 მაისი, 2026.
ევროპის საკლუბო ფეხბურთის უმნიშვნელოვანეს ტურნირში, ჩემპიონთა ლიგაში, ზედიზედ მეორედ გაიმარჯვა პარიზის გუნდმა "პარი სენ-ჟერმენმა" (PSG). ჩემპიონთა ლიგის ფინალურ მატჩში მატი მეტოქე იყო ინგლისის წლევანდელი ჩემპიონი, ლონდონის „არსენალი“. მატჩის ძირითადი და დამატებითი დრო დასრულდა ფრედ - 1:1. პენალტების სერიაში პარიზელებმა იმარჯვეს - 5:4.

თამაში, რომელსაც ბუდაპეშტმა უმასპინძლა, თანაბრად მიმდინარეობდა. ბურთს ძირითადად PSG ფლობდა, მაგრამ „არსენალი“ წარმატებით იცავდა თავს.

პირველი გოლი „არსენალის“ თავდამსხმელმა კაი ჰავერცმა გაიტანა მე-6 წუთზე. 65-ე წუთზე პარიზის გუნდმა ანგარიში გაათანაბრა მას შემდეგ, რაც ლონოდონელებმა საკუთარ საჯარიმო მოედანში წააქციეს ხვიჩა კვარაცხელია. პენალტი წარმატებით შეასრულა უსმან დემბელემ.

შარშან PSG-მ ჩემპიონთა ლიგის ფინალში დაამარცხა იტალიის გუნდი „ინტერი“.

