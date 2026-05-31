Axios: დონალდ ტრამპი ირანთან შეთანხმების ცვლილებებს მოითხოვს

ამის შესახებ Axios-ი იტყობინება წყაროებზე დაყრდნობით.
გამოცემის ცნობით, ტრამპი მაღალგამდიდრებული ურანის საკითხთან დაკავშირებით უფრო მკაფიო ფორმულირებას მოითხოვს. ამერიკულ მხარეს სურს დააკონკრეტოს, თუ როგორ და როდის მიიღებს აშშ ირანის ბირთვულ მასალას.
აშშ-ის პრეზიდენტის სურვილია, ჰორმუზის სრუტით ტრანზიტის განახლებასთან დაკავშირებული გარკვეული დებულებების კორექტირება.
Axios-ის წყაროები ირწმუნებიან, რომ თეთრი სახლი კვლავ წარმატებულ შეთანხმებას ელის, მაგრამ ხელმოწერის დრო გაურკვეველი რჩება. ადმინისტრაციის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ დოკუმენტზე შეთანხმება შესაძლოა რამდენიმე დღეში, ან მოგვიანებით მოხდეს.
New York Times-ი ასევე იუწყება დამატებითი ცვლილებების საჭიროების შესახებ. გაზეთის ცნობით, ტრამპს სურს უცხოეთში გაყინული ირანის აქტივების გათავისუფლებასთან დაკავშირებული ზოგიერთი დებულების გადახედვა.
მედიის ადრე გავრცელებული ინფორმაციით, მემორანდუმის პროექტი შესაძლოა ითვალისწინებდეს ცეცხლის შეწყვეტის 60-დღით გახანგრძლივებას, ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკებების დაწყებას და ჰორმუზის სრუტეში ნაოსნობის აღდგენას.
გადაუჭრელ საკითხებს შორისაა აშშ-ის საზღვაო ბლოკადის მოხსნის ვადები და ირანის ნავთობის ექსპორტის წინააღმდეგ სანქციების შესაძლო შემსუბუქება.
31 მაისს აშშ-ისა და ირანს შორის მოლაპარაკებებზე ირანის წარმომადგენელთა ჯგუფის ხელმძღვანელმა, მოჰამედ ბაღერ ღალიბაფმა განაცხადა, რომ ირანი არ მიიღებს აშშ-თან კონფლიქტის დასრულების შესახებ არცერთ შეთანხმებას, თუ არ იქნება დარწმუნებული, რომ ირანელი ხალხის უფლებები დაცულია.
