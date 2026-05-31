780 ადამიანი დააკავეს, სასიკვდილო ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა საფრანგეთში პარიზის საფეხბურთო კლუბის - პსჟ-ს გამარჯვების აღნიშვნის დროს

ათასობით ადამიანი შეიკრიბა პარიზის ქუჩებში მატჩის სანახავად და შაბათს გვიან ღამით უნგრეთის დედაქალაქ ბუდაპეშტში გამართულ ფინალში პსჟ-ს გამარჯვების აღსანიშნავად.
თუმცა, გულშემატკივრების ზოგიერთი ნაწილი პოლიციას დაუპირისპირდა. დაახლოებით 22 000 პოლიციელი იყო განლაგებული მთელი საფრანგეთის მასშტაბით, გასული წლის არეულობის შემდეგ - როცა პსჟ-მ ასევე მოიპოვა გამარჯვება.
შინაგან საქმეთა მინისტრმა ლორან ნუნესმა პრესკონფერენციაზე ხაზი გაუსვა სამართალდამცავი ორგანოების წინააღმდეგ ფეიერვერკების გამოყენების გახშირებულ შემთხვევებს და განაცხადა, რომ დაშავდა უსაფრთხოების 57 თანამშრომელი და რომ „საფრანგეთში 219 მონაწილე დაშავდა, მათ შორის რვა - მძიმედ“.
პარიზის პროკურატურამ გამოაცხადა ოცი წლის ახალგაზრდა მამაკაცის სიკვდილის შესახებ, რომელიც მოტოციკლით პარიზის წრიული გზის გასასვლელ პანდუსზე ბეტონის ბლოკებს შეეჯახა.
პროკურატურის ცნობით, პარიზში, სავარაუდოდ, ძარცვის მიზნით, დანით თავდასხმის შედეგად, კიდევ ერთი ახალგაზრდა კაცი მძიმედ დაიჭრა.
ნუნესის თქმით, ქვეყნის მასშტაბით დაახლოებით თხუთმეტ ქალაქში მცირე რაოდენობით ქურდობა და ძარცვა მოხდა, ხოლო ძალადობის ინციდენტები 71 მუნიციპალიტეტში დაფიქსირდა.
მინისტრმა აღნიშნა, რომ 780 დაპატიმრება 32 პროცენტით მეტია გასულ წელს პსჟ-ს ჩემპიონთა ლიგაში გამარჯვების ზეიმისას დაპატიმრებებთან შედარებით.
კვირას ეიფელის კოშკის წინ, შანზ-დე-მარზე, აღლუმზე, დაახლოებით 100 ადამიანს ელიან, სანამ მათ პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი ფეხბურთელებს ელისეს სასახლეში მიიღებდა.
ნუნესმა ფეხბურთელების დაბრუნების აღნიშვნის დროს „სამართალდამცავი ორგანოების მკაცრი რეაგირების“ პირობა დადო და განაცხადა, რომ პარიზის წრიულ გზაზე ნებისმიერი შეჭრის შემთხვევაში „მოძრაობის შეფერხებისთვის“ ჯარიმები დაწესდება.
შაბათს ღამით, „შანზ-ელიზეს გამზირი და მისი შემოგარენი აღარ იყო ზეიმის ადგილი, ის ქალაქის პარტიზანული ომის არენად იქცა“, - ნათქვამია მერიის განცხადებაში.
