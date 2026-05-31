კვარაცხელია ჩემპიონთა ლიგის საუკეთესო მოთამაშედ დასახელდა, პსჟ-ს ხუთი წევრი "სეზონის გუნდში" შეიყვანეს

„პარი სენ-ჟერმენის“ ფეხბურთელი ხვიჩა კვარაცხელია ჩემპიონთა ლიგის სეზონის საუკეთესო მოთამაშედ დაასახელა
უეფამ 31 მაისს „პარი სენ-ჟერმენის“ ფეხბურთელი ხვიჩა კვარაცხელია ჩემპიონთა ლიგის სეზონის საუკეთესო მოთამაშედ დაასახელა, მას შემდეგ, რაც ქართველ გარემარბთან ერთად საფრანგეთის დედაქალაქის კლუბმა ზედიზედ ორჯერ მოიგო ევროპის ჩემპიონთა თავი.

პსჟ-მ პენალტების სერიაში დაამარცხა ლონდონის "არსენალი" შაბათს, მას შემდეგ, რაც თამაში დამატებით დროში ფრედ, 1-1 დასრულდა.

კვარაცხელიამ ამ სეზონში 10 გოლი გაიტანა, ექვსი საგოლე გადაცემა გააკეთა, ხოლო გადამწყვეტი პენალტი მან ფინალური მატჩის მეორე ტაიმში დაიმსახურა, რის შემდეგაც პსჟ-მა ანგარიში გაათანაბრა.

