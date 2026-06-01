ანექსირებულ ყირიმში ბენზინის „ტალონებით“ გაცემა დაიწყეს

რუსეთის მიერ ყირიმის ე.წ. მეთაურად დანიშნული სერგეი აქსიონოვის ინფორმაციით, 31 მაისიდან АИ-95 მარკის ბენზინი მხოლოდ ტალონებით გაიცემა, ხოლო ის მძღოლები, რომლებიც АИ-92 მარკის ბენზინს იყენებენ, ერთ ავტომობილზე ოც ლიტრზე მეტს ვერ მიიღებენ.
აქსიონოვმა „სიტუაციის ნორმალიზების მოსალოდნელ ვადად“ 30 დღე დაასახელა და მოსახლეობას მოუწოდა, „სიმშვიდე შეინარჩუნოს“.
საწვავის დეფიციტის გამო ლიმიტი დააწესეს ანექსირებულ სევასტოპოლშიც, სადაც დღეში ოც ლიტრზე მეტი ბენზინი არ გაიცემა.
- უკრაინის თავდაცვის ძალები ხშირად უტევენ როგორც ლოგისტიკის მარშრუტებს, ისე რუსეთის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებსა და საზღვაო ტერმინალებს.
- ანექსირებულ ყირიმში ბენზინის გაცემა ლიმიტირებული იყო 2025 წლის შემოდგომაზეც.
