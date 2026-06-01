ირანი აშშ-თან „შეტყობინებების გაცვლას წყვეტს“ ლიბანზე ისრაელის თავდასხმების მიმართ პროტესტის ნიშნად

ირანის სახელმწიფო მედიამ 1 ივნისს გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ისლამური რესპუბლიკა წყვეტს „შეტყობინებების გაცვლას“ აშშ-თან მანამ, სანამ ისრაელი ლიბანზე თავდასხმებს არ შეაჩერებს.
ისლამურ რევოლუციურ გვარდიასთან დაახლოებულმა საინფორმაციო სააგენტო Tasnim-მა დაწერა: „იმის გათვალისწინებით, რომ ლიბანი იყო ცეცხლის შეწყვეტის ერთ-ერთი წინაპირობა და ეს ცეცხლის შეწყვეტა ახლა ყველა ფრონტზე, მათ შორის ლიბანში, დაირღვა, ირანის მოლაპარაკების ჯგუფი წყვეტს მოლაპარაკებებს და ტექსტური შეტყობინებების გაცვლას შუამავლის მეშვეობით“.
საინფორმაციო სააგენტოს ცნობით, „ირანის ოფიციალურმა პირებმა და მომლაპარაკებლებმა“ მოითხოვეს ისრაელის თავდასხმების დაუყოვნებლივ შეჩერება „და მოლაპარაკებები არ იქნება”, სანამ მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება.
ისლამური რესპუბლიკის არცერთ ოფიციალურ პირს ჯერ არ გაუკეთებია პირდაპირი კომენტარი ამ საკითხზე.
ასევე არ ყოფილა პასუხი ტრამპის ადმინისტრაციისგან.
„ერთ ფრონტზე დარღვევა ყველა ფრონტზე ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევაა. აშშ და ისრაელი პასუხისმგებელნი არიან ნებისმიერი დარღვევის შედეგებზე“, - დაწერა საგარეო საქმეთა მინისტრმა აბას არაყჩიმ X-ზე.
