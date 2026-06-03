უკრაინამ განაცხადა, რომ კრონშტადტის პორტში დაარტყეს რუსეთის სამხედრო გემს

უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის და უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, კრონშტადტის პორტში დაარტყეს რუსეთის სამხედრო გემების სადგომს და ინფრასტრუქტურის ობიექტებს და ზიანის მასშტაბი დაზუსტების ეტაპზეა.
- ფინეთის ყურეში, კუნძულ კოტლინზე მდებარე ქალაქი-პორტი კრონშტადტი ქალაქ სანქტ-პეტერბურგის შემადგენლობაშია. იქ რუსეთის ბალტიის ზღვის ფლოტის სამხედრო ბაზაა.
უკრაინის არმიის უპილოტო სისტემების ძალების მეთაურმა რობერტ ბროვდიმ სოციალურ ქსელებში დაწერა, რომ კრონშტადტში დრონებით დაარტყეს კორვეტს „ბოიკი“, რომელიც მართვადი სარაკეტო იარაღის მატარებელია და 2026 წლის თებერვლიდან პორტში იმყოფებოდა გეგმური რემონტისთვის.
ბროვდის თანახმად, გემს ნატოს საზღვრების გასწვრივ „თავგადასავლების ფეერიული ისტორია" აქვს და მას რუსეთი იყენებდა „ჩრდილოვანი ფლოტის“ ტანკერების თანხლებისთვის.
რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს კრონშტადტის პორტზე დარტყმის შესახებ არაფერი უთქვამს.
3 ივნისს უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ და თავდაცვის ძალებმა განაცხადეს, რომ უკრაინამ დრონებით შეუტია პეტერბურგის ნავთობტერმინალს.
პეტერბურგის ტერმინალი ბალტიის ზღვის რეგიონში მდებარე ერთი-ერთ უმსხვილესი ობიექტია.
პრეზიდენტმა ზელენსკიმ სოციალურ ქსელებში დაწერა, რომ რუსეთში სამიზნეებს შორის იყო კრონშტადტის ბაზაც.
ქალაქ სანქტ-პეტერბურგის გუბერნატორმა ალექსანდრ ბეგლოვმა განაცხადა, რომ უკრაინული დრონებით შეტევა იყო კრონშტადტის, კიროვის და კრასნოსელსკის რაიონების ინფრასტრუქტურის ობიექტებზე, რამდენიმე მათგანი დაზიანებულია და დაშავებულია რამდენიმე ადამიანი. ბეგლოვს კონკრეტული ობიექტები არ დაუსახელებია.
დამოუკიდებელმა გამოცემა ASTRA-მ თვითმხილველთა მიერ გადაღებული კადრების ანალიზის საფუძველზე დაწერა, რომ დრონებით შეტევა იყო „კრონშტადტის საზღვაო ქარხანაზე", რომელიც რუსეთის სამხედრო-საზღვაო ფლოტის გემებს და წყალქვეშა ნავებს ემსახურება.
- 3 ივნისს, სანქტ-პეტერბურგზე უკრაინული დრონებით შეტევის დღეს ამ ქალაქში გაიხსნა საერთაშორისო ეკონომიკური ფორუმი, რომელშიც მონაწილეობა უნდა მიიღოს რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმაც. მისი გამოსვლა 5 ივნისსაა დაგეგმილი.
ფორუმი