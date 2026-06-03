ფინეთმა რუსული აქტივები დააყადაღა უკრაინული "ნაფტოჰაზის" სარჩელის საფუძველზე

ფინეთის გადასახადების ამკრეფმა სამმართველომ უკრაინის სახელმწიფო ენერგეტიკული კომპანია „ნაფტოჰაზის“ მიერ შეტანილი სარჩელის შემდეგ 3,7 მილიონი ევროს ოდენობის რუსული აქტივები დააყადაღა. ამის შესახებ ფინურმა მაუწყებელმა Yle-მ განაცხადა უწყების პრესსამსახურზე დაყრდნობით.
რუსეთმა ეს თანხა რამდენიმე წლის წინ გადარიცხა ევროკავშირთან საზღვრისპირა თანამშრომლობის პროგრამის განსახორციელებლად. თანხები ფინეთის ეკონომიკური განვითარებისა და დასაქმების სამინისტროს ანგარიშზე იყო ჩარიცხული, თუმცა პროექტი შეწყდა.
დაყადაღების ბრძანება ძალაშია საგანგებო შეტყობინებამდე. ანგარიშში აღნიშნულია, რომ ეს ღონისძიება უზრუნველყოფს, რომ მფლობელი ვერ შეძლებს თავისი ქონების გაყიდვას ან გადაცემას. მაუწყებლის ცნობით, საერთო ჯამში ფინეთის გადასახადების ამკრეფმა სამმართველომ 2024 წლიდან მოყოლებული მინიმუმ 40 მილიონი ევროს ღირებულების რუსული აქტივები დააყადაღა.
2024 წლის ოქტომბერში ფინეთის ხელისუფლებამ „ნაფტოჰაზის“ მოთხოვნით რუსეთის საკუთრებაში მყოფი რამდენიმე ობიექტი დააყადაღა, მათ შორის რუსეთის საელჩოს დასასვენებელი ზონა. საპასუხოდ რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა განაცხადა, რომ რუსეთი ფინეთში მისი აქტივების დაყადაღებას სასამართლოში გაასაჩივრებდა.
2023 წლის აპრილში ჰააგის საერთაშორისო საარბიტრაჟო სასამართლომ რუსეთს დააკისრა 5 მილიარდი დოლარის გადახდა „ნაფტოჰაზის“ მიერ განცდილი ზარალისა და ანექსირებულ ყირიმში დაკარგული ქონებისთვის. კომპანიამ მაშინ განაცხადა, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულება შეიძლება ძალდატანებით განხორციელდეს: თუ რუსეთი უარს იტყვის სასამართლოს გადაწყვეტილების ნებაყოფლობით შესრულებაზე, „ნაფტოჰაზს“, 1958 წლის ნიუ-იორკის კონვენციის შესაბამისად, უფლება აქვს, დაიწყოს აღსრულების წარმოება იმ სახელმწიფოების ტერიტორიებზე, სადაც რუსული აქტივებია განთავსებული. რუსეთის ხელისუფლება არ ცნობს ამ გადაწყვეტილებას.
ფორუმი