ამერიკამ უნდა გამოასწოროს შეხედულება სამყაროზე - ირანის ელჩი რუბიოს განცხადებაზე საქართველოს „ქცევის შეცვლის“ შესახებ

„მე ვფიქრობ, რომ ამერიკამ უნდა გამოასწოროს თავისი შეხედულება სამყაროზე. ქვეყანამ, რომელიც სხვა ცივილიზაციების განადგურებას ცდილობს, ჯერ საკუთარი თავი უნდა გამოასწოროს“, - წერს ირანის ელჩი ალი მოჯანი ფეისბუკზე 3 ივნისს გამოქვეყნებულ პოსტში.
სეიედ ალი მოჯანი ამ მოკლე კომენტარით გამოეხმაურა სახელმწიფო მდივან მარკო რუბიოს განცხადებას, რომელიც მან კონგრესმენ ჯო უილსონის შეკითხვაზე პასუხად გააკეთა წარმომადგენელთა პალატაში გამართულ მოსმენაზე.
რა თქვა მარკო რუბიომ
სეიედ ალი მოჯანის პოსტს წინ უძღოდა წარმომადგენელთა პალატაში მოსმენისას ჯო უილსონის შეკითხვა სახელმწიფო მდივან მარკო რუბიოსადმი საქართველოს შესახებ, რაზეც მარკო რუბიომ განაცხადა:
„ცხადია, ჩვენ გვესმის ყველაფერი, რაც ახლახან აღწერეთ, - ეს ჩვენთვის წინასწარ არსებული პრობლემები. მათ გვკითხეს, „რა იქნება საჭირო შეერთებულ შტატებთან უკეთესი ურთიერთობისთვის?“
ჩვენ ვუპასუხეთ და იმედია, ამის საფუძველზე შევძლებთ განვითარებას და შესაძლოა შევცვალოთ ტრაექტორია არა მხოლოდ საქართველოსთან ჩვენი ურთიერთობისა, არამედ მათი ქცევისა“, - განაცხადა სახელმწიფო მდივანმა.
კონგრესმენმა ჯო უილსონმა კითხვის ფორმულირებაში საქართველოს ხელისუფლება აღწერა, როგორც „პროირანული რეჟიმი, რომელიც მხარდაჭერილია ჩინეთის კომუნისტური პარტიის მიერ“ და „არალეგიტიმურია და საფრთხეს უქმნის ამერიკის წვდომას“.
„მართალი ხართ“, - მიმართა სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ კონგრესმენ უილსონს: „ყველაფერი, რაც თქვენ აღწერეთ, ჩვენ უკვე გვაშფოთებდა“.
„უსამართლობის გაგრძელება იქნებოდა“
ოფიციალური თბილისი ჯერ მარკო რუბიოს ამ განცხადებას არ გამოხმაურებია.
სახელმწიფო მდივნის ამ განცხადებამდე ორიოდე საათით ადრე თბილისში ჟურნალისტებს ამერიკასთან ურთიერთობების შესახებ ესაუბრებოდა ირაკლი კობახიძე.
მან ახსენა ბოლოდროინდელი საუბრები სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციასთან, - რომელმაც გასულ კვირაში გამართა შეხვედრები ხელისუფლებასთან და ოპოზიციასთან, - და თქვა:
„ჩვენ გვქონდა პირველი, ძალიან საინტერესო შეხვედრა კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, მზად ვართ, რომ ეს დისკუსია განვაგრძოთ“.
ჟურნალისტების კითხვაზე, რომელიც პარტიების აკრძალვის მიზნით საკონსტიტუციო სარჩელს ეხებოდა, პრემიერმა განაცხადა:
„ჩვენს აღქმაში ამ სარჩელის გამოტანაზე საუბარი, მაგალითად, იქნებოდა იმ უსამართლობის გაგრძელება, რასაც ვხედავდით წინა ადმინისტრაციის მხრიდან“.
მისივე თქმით, „ყველამ უნდა სცეს პატივი სამართლის უზენაესობას ჩვენს ქვეყანაში“.
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