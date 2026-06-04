პარლამენტმა 688 დღეში დაჩქარებულად მიიღო 304 კანონი - საია

საია წერს, რომ ბოლო ორ წელიწადში მიღებული საკანონმდებლო ცვლილებების ერთ-ერთი გამოკვეთილი მიზანი პროტესტის ჩახშობა და ხელისუფლების ოპონენტების პოლიტიკური უფლებების შეზღუდვა იყო.
"მნიშვნელოვანია, რომ თითოეული ასეთი ცვლილება საკმარისი მსჯელობის და განხილვის შემდგომ მიიღებოდეს. რაც უფრო მომეტებულია კანონით ძირითად უფლებაში ჩარევა, მით უფრო დელიბერაციული უნდა იყოს ასეთი ნორმის საკანონმდებლო განხილვა", - მიიჩნევენ ანგარიშის ავტორები. აქვე აღნიშნულია, რომ რეპრესიული კანონშემოქმედებითი პროცესი განსაკუთრებით გააქტიურდა 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ.
"2024 წლის დეკემბერში საკანონმდებლო ცვლილებების გზით მნიშვნელოვნად გაიზარდა საპროტესტო გამოხატვასთან დაკავშირებული სამართალდარღვევებისთვის გათვალისწინებული სანქციები. ასევე, ფუნდამენტურად შეიცვალა საჯარო სამსახურის სისტემა, რამაც მოხელეების თანამდებობიდან გათავისუფლება და, შესაბამისად, პოლიტიზირებული წმენდის ჩატარება მნიშვნელოვნად გაამარტივა", - წერია ანგარიშში.
ჯამში, საიას შეფასებით, სადავო პარლამენტის მიღებული კანონებით მკვეთრად შეიზღუდა გამოხატვის თავისუფლებაც და მკვეთრად გაუარესდა ინდივიდების სამართლებრივი მდგომარეობა.
ფორუმი