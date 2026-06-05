„ზელენსკის შეუძლია მოსკოვში ჩამოვიდეს“ - კრემლში უკრაინის პრეზიდენტის წერილს უპასუხეს

უკრაინის პრეზიდენტის ღია წერილის გამოქვეყნების შემდეგ, რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა 4 ივნისს, ღამით ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ თავად წერილს გაეცნო, პუტინს კი ამის შესაძლებლობა ჯერ არ ჰქონია სამუშაო გრაფიკის გამო.
პესკოვი პუტინს თან ახლავს სანქტ-პეტერბურგში, სადაც საერთაშორისო ეკონომიკური ფორუმი მიმდინარეობს. 4 ივნისს რუსეთის პრეზიდენტი პეტერბურგში შეხვდა უზბეკეთის პრეზიდენტსაც.
კრემლის პრესმდივანმა მედიას უთხრა, რომ „ზელენსკის შეუძლია ნებისმიერ მომენტში მოსკოვში ჩამოვიდეს“. პესკოვმა მოიყვანა პუტინის სიტყვები, რომ თუ ზელენსკის საუბარი სურს, შეუძლია მოსკოვში ჩავიდეს.
უკრაინის პრეზიდენტის ადრინდელ განცხადებებსაც, რომ მზად არის რუსეთის პრეზიდენტთან შესახვედრად, კრემლი მუდმივად პასუხობდა, რომ ზელენსკის შეუძლია მოსკოვში ჩავიდეს.
უკრაინის პრეზიდენტმა რუსეთის პრეზიდენტისადმი ღია წერილი 4 ივნისს გამოაქვეყნა. ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ვლადიმირ პუტინის პირადი არჩევანი უწოდა უკრაინის წინააღმდეგ ომს, რომელსაც რეალური მიზეზები არ გააჩნია.
ზელენსკი პუტინს მიმართავს, რომ მისგან განსხვავებით, რუსებს ომი აღარ უნდათ, არ მოსწონთ უკრაინული დრონები და რაკეტები, ბენზინის უკმარისობა და ფასების ზრდა, მუდმივი აკრძალვები, განზრახვა, გამოცხადდეს მობილიზაციის მეორე ტალღა ომის გასაფართოებლად და ის, რომ ომს ბოლო არ უჩანს.
უკრაინის პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ პუტინს ჯერ კიდევ შეუძლია რუსებს ასე არსებობა აიძულოს, მაგრამ მისი რესურსები მნიშვნელოვნად მცირდება, რუსეთის მოქალაქეების ლოიალობის საყიდლად ფული და პოლიტიკური ძალა აღარ ეყოფა და უკრაინა ყველაფერს გააკეთებს, რათა მსოფლიომ ამაზე იზრუნოს.
ზელენსკი ღია წერილში ყურადღებას ამახვილებს რუსეთის არმიის დიდ დანაკარგებზე, უკრაინის დიდ გამძლეობასა და საერთაშორისო მხარდაჭერაზე, რაც მომავალშიც გაგრძელდება და პუტინს მიმართავს, „არ შეეშინდეს ომიდან გამოსვლის“, უკრაინა ომის დასრულებას სთავაზობს და არჩევანი ახლა მასზეა.
უკრაინის პრეზიდენტმა რუსეთის პრეზიდენტს შესთავაზა ომის დასრულება პირისპირ შეხვედრით, რომლის პოტენციურ ადგილებად დაასახელა შვეიცარია, თურქეთი და არაბული ქვეყნები და შეხვედრის მკაფიო თარიღის განსაზღვრა.
რაც შეეხება რუსეთის წარმომადგენელთა არაერთ განცხადებას, რომ ზელენსკის შეუძლია მოსკოვში ჩავიდეს, უკრაინის პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ იმ ქმედებების გათვალისწინებით, რასაც პუტინი 26-წლიანი მმართველობის პერიოდში უკრაინის წინააღმდეგ მიმართავს, უკრაინის ლიდერს არაფერი ესაქმება მოსკოვში, ისევე, როგორც რუსეთის ლიდერს - კიევში.
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