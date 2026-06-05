ფაშინიანის თქმით, სომხეთი დატოვებს ОДКБ-ს, თუ ამას საჭიროდ მიიჩნევს

სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა განაცხადა, რომ ერევანმა შესაძლოა დატოვოს კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაცია (ОДКБ), თუ ამას საჭიროდ ჩათვლის.
ფაშინიანმა ეს განცხადება გააკეთა ბლოკ „ძლიერი სომხეთის“ წარმომადგენელთან და რუსი ბიზნესმენისა და ჯგუფ „ტაშირის“ დამფუძნებლის, სამველ კარაპეტიანის ძმისშვილთან, ნარეკ კარაპეტიანთან, წინასაარჩევნო დებატების დროს. სამველ კარაპეტიანი სომხეთში შინაპატიმრობაში იმყოფება ხელისუფლების ძალადობრივი გზით ხელში ჩაგდების ბრალდებით.
კარაპეტიანმა აღნიშნა, რომ სომხეთმა უკვე შეაჩერა ОДКБ-ში მონაწილეობა და შეწყვიტა ორგანიზაციისთვის შენატანის გადახდა. მან აღნიშნა, რომ თუ კავშირი არ ასრულებს თავის ფუნქციებს, ლოგიკური იქნებოდა მისი ოფიციალურად დატოვება. თუმცა, კარაპეტიანმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ასეთ ნაბიჯამდე ერევანმა აზერბაიჯანთან ურთიერთობებში უსაფრთხოების საიმედო გარანტიები უნდა მოიპოვოს.
„ჰოდა დავტოვებთ ОДКБ-ს. ჩვენს შეშინებას ცდილობთ? არც თქვენ და არც ბიძათქვენს არ წვეტთ ამას. გადავწყვეტთ და დავტოვებთ“, თქვა ფაშინიანმა.
მან ხაზგასმით აღნიშნა, რომ თავად სომხეთი მიიღებს გადაწყვეტილებას. „ჩვენ გადავწყვეტთ, უცხოელი აგენტები არ გადაწყვეტენ, რა ვქნათ. ჩვენ არ დავუშვებთ, რომ [ალიაქსანდრ] ლუკაშენკა კვლავ გახდეს ჩვენი გარანტორი“, აღნიშნა ფაშინიანმა.
ОДКБ 1992 წელს შეიქმნა. ამჟამად ორგანიზაციაში შედიან რუსეთი, ბელარუსი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი და ტაჯიკეთი.
სომხეთმა ОДКБ-ში მონაწილეობა 2024 წელს შეწყვიტა, მას შემდეგ, რაც აზერბაიჯანის კონტროლს დაუბრუნა ყარაბაღი - რეგიონი, რომელიც საერთაშორისო სამართლის მიხედვით ბაქოს იურისდიქციის ქვეშაა და რომელიც 1990-იანი წლების დასაწყისიდან პროსომხური ძალების კონტროლის ქვეშ იმყოფებოდა. 2024 წლის მაისის ბოლოს ბაქოში ვიზიტის დროს ლუკაშენკამ ყარაბაღისთვის აზერბაიჯანის ომს „განმათავისუფლებელი ომი“ უწოდა. ერევანმა ორგანიზაციაში თავისი პარტნიორები სამოკავშირეო ვალდებულებების შეუსრულებლობაში დაადანაშაულა.
ფაშინიანმა ადრე თქვა, რომ მისმა პარტიამ თავის საარჩევნო პლატფორმაში შეიტანა ОДКБ-ში აქტიურ მონაწილეობაზე დაბრუნების უარყოფა. განცხადება გაკეთდა 7 ივნისის საპარლამენტო არჩევნების წინ მოსკოვსა და ერევანს შორის ურთიერთობების მკვეთრი გაუარესების ფონზე.
რუსეთი აკრიტიკებს სომხეთის მთავრობას ევროკავშირთან დაახლოების კურსის გამო და მოითხოვს არჩევანის გაკეთებას ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირსა და ევროპულ ინტეგრაციას შორის. უკანასკნელი კვირების განმავლობაში მოსკოვმა შეზღუდვები დააწესა სომხური საქონლის იმპორტზე, ხოლო ევროკავშირმა განაცხადა, რომ რუსეთის მხრიდან ეკონომიკური ზეწოლის საპასუხოდ სომხეთს 50 მილიონ ევროზე მეტ დახმარებას გამოუყოფს.
ფორუმი