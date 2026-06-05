ზელენსკის წერილის კომენტირებისას პუტინმა თქვა, რომ ვერ ხედავს შეხვედრის აზრს

რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა განაცხადა, რომ მან „სწრაფად“ გადაავლო თვალი უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის ღია წერილს და დასძინა, რომ მასთან შეხვედრის „აზრს ვერ ხედავს“. ეს განცხადება მან გააკეთა სანქტ-პეტერბურგის საერთაშორისო ეკონომიკური ფორუმის (SPIEF) პლენარულ სხდომაზე.
პუტინმა დასძინა, რომ ზელენსკი „არჩევნებზე უნდა წავიდეს და კონსტიტუციის ფარგლებში იმოქმედოს“.
„თუ თქვენ კონსტიტუციის ფარგლებს გარეთ ფლობთ ძალაუფლებას, ამას ძალაუფლების უზურპაცია ჰქვია. ეს სისხლის სამართლის დანაშაულია“, დასძინა პუტინმა.
მან თქვა, რომ სამი კვირის წინ უკრაინული მხარის მოწვევით რუსი ბიზნესმენი კიევში ჩავიდა. ის ზელენსკის შეხვდა და შემდეგ პუტინს გადასცა შეხვედრის შესახებ კიევის წინადადება. რუსეთის პრეზიდენტის თქმით, მეორე დღეს, 22 მაისს, უკრაინის შეიარაღებულმა ძალებმა სტარობილსკში მდებარე კოლეჯს დაარტყეს. პუტინს ბიზნესმენის ვინაობა არ დაუსახელებია.
პუტინმა ასევე დაიჩივლა, რომ ზელენსკიმ მისი ასაკი ახსენა და დასძინა, რომ მთავარია „ქმედუნარიანობა და შრომისუნარიანობა“.
4 ივნისს ზელენსკიმ პუტინს ომის დასრულებისა და პირდაპირი მოლაპარაკებების დაწყებისკენ მოუწოდა. ის გამოვიდა პირდაპირ შეხვედრის წინადადებით ნეიტრალურ ადგილზე, შეერთებული შტატებისა და ევროპის ქვეყნების მონაწილეობით. წერილში მან ომისთვის პასუხისმგებლობა პირადად პუტინს დააკისრა და განაცხადა, რომ კონფლიქტი მისი შეგნებული არჩევანია.
„უკრაინა გთავაზობთ ომის დასრულებას ჩვენსა და თქვენ შორის ფორმატში. მე შეხვედრას გთავაზობთ. ლიდერები წყვეტენ ძირითად საკითხებს - ასე იყო ყოველთვის“, განაცხადა მან.
უკრაინელი ლიდერის ღია წერილის გამოქვეყნების შემდეგ აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა მხარი დაუჭირა პუტინსა და ზელენსკის შორის შესაძლო შეხვედრის იდეას.
ფორუმი