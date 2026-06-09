აშშ-ის ენერგეტიკის მდივნის, რაიტის თქმით, ჰორმუზის სრუტეში გემების მოძრაობა „ძალიან მნიშვნელოვნად“ იზრდება

რაიტმა ეს განცხადება "ატლანტიკური საბჭოს" შეხვედრაზე გააკეთა და დასძინა, რომ ომის დასრულების შემდეგ რამდენიმე თვე დასჭირდება ენერგომატარებლების ნორმალური ნაკადის აღდგენას.
მისი თქმით, ენერგეტიკული და კრიტიკული მასალების, როგორიცაა გოგირდი, ჰელიუმი და საპოხი მასალები, ნორმალურ ნაკადებთან დაბრუნებას მრავალი თვე დასჭირდება მას შემდეგ, რაც მდგრადი მშვიდობა იქნება მიღწეული.
სრუტეში გემების მოძრაობა დიდწილად დაბლოკილია აშშ-სა და ისრაელის მიერ ირანზე თებერვლის ბოლოს განხორციელებული დარტყმების შემდეგ, რამაც შეაჩერა გლობალური ნავთობისა და თხევადი ბუნებრივი აირის მიწოდების დაახლოებით 20%.
თუმცა ზოგიერთმა გემმა მას შემდეგ დაიწყო ირანის სანაპიროს გასწვრივ გამავალი ვიწრო სრუტით გადაადგილება, ხშირად გამორთული ტრანსპონდერებით და სიბნელის საფარქვეშ. ნორმალური ნაკადების შეფერხებამ გამოიწვია გლობალური ენერგორესურსების ფასების ზრდა, რამაც დარტყმა მიაყენა ეკონომიკას მთელ მსოფლიოში და რამაც სირთულე შეუქმნა აშშ-ის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპსა და მის რესპუბლიკურ პარტიას ნოემბერში დაგეგმილი შუალედური არჩევნების წინ.
ნავთობის გლობალური ფასი 3%-ზე მეტით დაეცა და ბარელზე 91,34 დოლარს მიაღწია მას შემდეგ, რაც ირანმა და ისრაელმა ტრამპის მოწოდების შემდეგ ერთმანეთზე თავდასხმები შეწყვიტეს, თუმცა ორივე მხარემ გააფრთხილა, რომ შესაძლოა საომარი მოქმედებები განაახლონ. რაიტის თქმით, ომის დროს ნავთობის ფასი უფრო მეტად არ გაზრდილა, ნაწილობრივ იმიტომ, რომ გლობალური მარაგები, განსაკუთრებით ჩინეთში, „ჩვენზე მეტი იყო“. მან თქვა, რომ მაისში ჩინეთის ნავთობის იმპორტი დღეში დაახლოებით 4 მილიონი ბარელით შემცირდა, რადგან ქვეყანამ მარაგები შეამცირა, თუმცა თქვა, რომ ეს ცვლილება ფასებით განპირობებულ მოთხოვნის შემცირებას არ წარმოადგენს.
ფორუმი