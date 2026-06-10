რუსეთის რეგიონებზე რაკეტებით და დრონებით შეტევა იყო

მოგვიანებით არაერთი რეგიონის ხელისუფლებამ დაადასტურა, როგორც დრონებით, ისე რაკეტებით დარტყმები. ოფიციალურად დასახელებულ რაიონებში სამხედრო და სამრეწველო ობიექტებია.
10 ივნისს დილით ჩუვაშეთის რესპუბლიკის მეთაურმა ოლეგ ნიკოლაევმა სოციალური ქსელებით გაავრცელა ცნობა, რომ სარაკეტო შეტევა იყო ქალაქ ჩებოქსარიზე და დაშავებულებისა და დაზიანებული ობიექტების რიცხვს ადგენენ.
დამოუკიდებელი გამოცემა ASTRA თვითმხილველთა მიერ გადაღებული კადრების ანალიზის საფუძველზე წერს, რომ ჩებოქსარიში შეტევა იყო ქარხანა „პროგრესზე“, რომელიც რუსეთის არმიისთვის აწარმოებს სხვადასხვა პროდუქციას.
- უკრაინის თავდაცვის ძალებმა ამ ქარხანაზე სარაკეტო შეტევა მიიტანეს 2026 წლის 5 მაისსაც.
- 2025 წლის ივნისში „პროგრესზე“ დრონებით დარტყმა იყო.
რუსეთის როსტოვის ოლქის გუბერნატორ იური სლიუსარის ინფორმაციით, 10 ივნისს დრონებით შეტევა იყო მილეროვოს რაიონში, სადაც „ნამსხვრევების ჩამოცვენის შედეგად“ ხანძარი გაჩნდა „სამოქალაქო ობიექტის“ ტერიტორიაზე მდებარე საწვავის საცავში და საჭირო გახდა ამ ობიექტის მახლობლად მცხოვრებთა ევაკუაცია.
რა ობიექტია ეს გუბერნატორს არ დაუკონკრეტებია. მილეროვოში რამდენიმე საწარმოს გარდა მდებარეობს სამხედრო აეროდრომი.
რუსეთის ვლადიმირის ოლქის გუბერნატორ ალექსანდრ ავდეევის ინფორმაციით, უკრაინული დრონებით შეტევის შედეგად ხანძარი გაჩნდა „ინფრასტრუქტურის ორ ობიექტზე“. კონკრეტული ობიექტები არც ავდეევს დაუსახელებია. რუსული და უკრაინული ტელეგრამ-არხების ცნობით, ვლადიმირის ოლქში იწვის ნავთობის გადასაქაჩი სადგური „ვტოროვო".
10 ივნისს შეტევა იყო რუსეთის ქალაქ სამარში მდებარე ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზეც, რომლის მფლობელი სახელმწიფოს მიერ მართული კომპანია „როსნეფტია“.
უკრაინას რუსეთის რეგიონებზე რაკეტებით და დრონებით მორიგი შეტევის შესახებ ჯერჯერობით არაფერი უთქვამს.
განახლება: 10 ივნისს დილით რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ მხოლოდ უპილოტო საფრენი აპარატებით შეტევისა და მათი მოგერიების შესახებ განაცხადა.
ოფიციალური მონაცემებით, 9 ივნისის საღამოს რვიდან 10 ივნისის დილის შვიდ საათამდე რუსეთის ცხრამეტ რეგიონში, ყირიმში და შავი ზღვის თავზე „გზად დაიჭირეს და გაანადგურეს“ 326 უკრაინული დრონი. რუსეთის 19 რეგიონის ჩამონათვალში არიან სამარის და როსტოვის ოლქები, მაგრამ არ არის ვლადიმირის ოლქი, რომლის ხელისუფლება, დანარჩენების მსგავსად, იუწყებოდა დრონებით შეტევის შესახებ.
რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო, როგორც წესი, არ ასახელებს მოუგერიებელი უპილოტო საფრენი აპარატების რაოდენობას.
ფორუმი