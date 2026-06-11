შეერთებულმა შტატებმა ირანის სამხედრო ობიექტები დაბომბა, თეირანმა საპასუხო დარტყმის შესახებ განაცხადა

ამერიკელმა სამხედროებმა ისევ დაბომბეს ირანის ობიექტები. შეტევას წინ უძღოდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის 10 ივნისის განცხადება, რომ ირანმა გარიგების შესახებ მოლაპარაკებები ძალიან გააჭიანურა და ამის საფასურს გადაიხდის.
ტრამპის ამ განცხადებიდან რამდენიმე საათში შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების ცენტრალურმა სარდლობამ(CENTCOM) გაავრცელა ცნობა, რომ თავდაცვის მიზნით დაიწყეს დამატებითი დარტყმები სამიზნეებზე ირანში და ეს არის პასუხი დაუსაბუთებელ აგრესიაზე, რომელსაც ირანი განაგრძობს.
ირანის სახელმწიფო სააგენტო IRNA-ს ცნობით, აფეთქებები იყო ბანდარ-აბასის აეროპორტის და საავიაციო ბაზის რაიონში და საპორტო ქალაქ სირიქში, სადაც ირანის სამხედრო-საზღვაო ბაზაა.
ამერიკული გამოცემა Axios-ის სამხედრო წყაროთა თანახმად, შეერთებული შტატების შეიარაღებულმა ძალებმა ირანის სამხრეთში დაარტყეს საჰაერო თავდაცვის სისტემებს, რადარებს და დრონების მართვის ობიექტებს.
11 ივნისს ირანის მედიასაშუალებებით გვარცელდა ცნობები, რომ დარტყმების პასუხად ირანის ძალებმა ჰორმუზის სრუტეში სარაკეტო შეტევა მიიტანეს ამერიკულ გემზე. ამ ინფორმაციას სიცრუე უწოდა შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების ცენტრალურმა სარდლობამ. მან უარყო ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებაც ჰორმუზის სრუტის ჩაკეტვის შესახებ.
ირანის სახელმწიფო მედიის ინფორმაციით, აშშ-ის შეტევის პასუხად ირანის ძალებმა შეტევა მიიტანეს ამერიკულ სამხედრო ობიექტებზე კუვეიტსა და ბაჰრეინში. კუვეიტის სახელმწიფო სააგენტომ არმიაზე დაყრდნობით 11 ივნისს გაავრცელა ცნობა, რომ საჰაერო თავდაცვამ „მტრის ობიექტები“ მოიგერია.
- ბოლო დღეებში განვითარებული მოვლენები ყველაზე სერიოზული ესკალაციაა მას შემდეგ, რაც აპრილის დასაწყისში აშშ და ირანი დროებით ზავს დასთანხმდნენ სამშვიდობო შეთანხმების მისაღწევად მოლაპარაკებების გაგრძელების მიზნით. მოლაპარაკებებს შედეგი ამ დრომდე არ მოჰყოლია.
9 ივნისს შეერთებულმა შტატებმა ირანს დააკისრა პასუხისმგებლობა წინა დღეს ჰორმუზის სრუტის რაიონში ამერიკული სამხედრო ვერტმფრენის Apache-ის ჩამოგდებაზე და პასუხად ირანის სამხედრო ობიექტები დაბომბა. თავის მხრივ, ირანმა 10 ივნისს გამოაცხადა, რომ შეერთებული შტატების შეტევას უპასუხა ამერიკულ სამხედრო ობიექტებზე დარტყმით იორდანიაში, კუვეიტსა და ბაჰრეინში.
ფორუმი