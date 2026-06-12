რუსეთმა აკრძალა სომხეთიდან „კარანტინის ქვეშ მყოფი“ მთელი პროდუქციის შეტანა

დღეიდან, 12 ივნისიდან სომხეთიდან რუსეთში ვეღარ შევა ათეულობით დასახელების პროდუქტი. რუსეთის ფედერალურმა სამსახურმა „როსსელხოზნადზორმა“ შეზღუდა სომხეთიდან რუსეთში და სომხეთიდან რუსეთის გავლით ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის წევრ ქვეყნებში(ბელარუსი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი) „კარანტინის ქვეშ მყოფი“ მთელი პროდუქციის შეტანა.
დოკუმენტში, რომელიც მსგავსი პროდუქციის ჩამონათვალს მოიცავს, 130-მდე პუნქტია. მათ შორისაა სოფლის მეურნეობის თითქმის ყველა პროდუქტი, ფქვილი. მცენარეები, ხის მასალა და ა.შ.
„როსსელხოზნადზორის“ თანახმად, გადაწყვეტილება მიღებულია „საკარანტინო ობიექტების სისტემატური გამოვლენის გამო“ და აკრძალვა იმოქმედებს უსაფრთხოების „კონკრეტული ალგორითმის“ შემუშავებამდე.
„როსსელხოზნადზორის“ მტკიცებით, მას შემდეგ რაც მაისიდან ეტაპობრივად დაიწყეს სომხური პროდუქციის ცალკეული სახეობების შეტანის აკრძალვა და სომხეთი დარღვევების შესახებ გააფრთხილეს, ივნისში მავნებელი ხოჭო ხაპრა აღმოაჩინეს სომხეთიდან შეტანილ თხილშიც და ატმის და ტომატის ჩირებში. ეს ჩაითვალა სომხეთში არასაკმარისი კონტროლის „მტკიცებულებად“ და ფიტოსანიტარული სერტიფიცირების სისტემისადმი „უნდობლობის“ საფუძვლად და სომხეთიდან „კარანტინის ქვეშ მყოფი“ მთელი პროდუქციის შეტანა შეზღუდეს.
- რუსეთის გადაწყვეტილებას პოლიტიკური კონტექსტი აქვს. მოსკოვი გაღიზიანებულია ევროკავშირთან სომხეთის დაახლოებით.
2026 წლის მაისიდან რუსეთმა ფიტოსანიტარიული მოთხოვნების დარღვევის საბაბით აკრძალა სომხეთიდან ყვავილების, ბოსტნეულის და ხილის გარკვეული სახეობების და თევზის შეტანა. მანამდე შეზღუდვა შეეხო მინერალურ წყალსა და ალკოჰოლურ პროდუქციას.
ფორუმი