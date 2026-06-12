გადახედეთ აქციებთან დაკავშირებულ კანონებსა და პრაქტიკას - ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტი საქართველოს

9-11 ივნისს გამართული შეხვედრების სერიის შემდეგ, ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა, - რომელიც ევროსაბჭოს აღმასრულებელი ორგანოა და ზედამხედველობს სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებათა აღსრულებას, - განაცხადა, რომ იგი:
„კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს იმის უზრუნველყოფის მნიშვნელობას, რომ შეკრების თავისუფლების უფლებაში ნებისმიერი ჩარევა უნდა შეესაბამებოდეს კანონიერების, აუცილებლობისა და პროპორციულობის პრინციპებს“.
კანონების „მსუსხავი ეფექტი“
კომიტეტი „ღრმა შეშფოთებით აღნიშნავს საკანონმდებლო ზომებს, რომლებსაც მსუსხავი ეფექტი აქვს შეკრების თავისუფლების უფლების განხორციელებაზე“.
მან ასევე „მოუწოდა ხელისუფლებას, საფუძვლიანად გადახედოს შესაბამის კანონმდებლობას და პრაქტიკას და შეუსაბამოს ისინი ევროპული კონვენციის სტანდარტებს“.
მიუთითა, რომ ეს უნდა გააკეთოს „არაპროპორციული და თვითნებური ადმინისტრაციული დაკავების/დაკავებისა და გამამტყუნებელი განაჩენის, მათ შორის გადაჭარბებული სანქციების, თავიდან ასაცილებლად“.
კომიტეტმა ასევე მოუწოდა ხელისუფლებას, „ჩაერთონ მნიშვნელოვან კონსულტაციებში შესაბამის დაინტერესებულ მხარეებთან და ევროპის საბჭოს ექსპერტთა ორგანოებთან“.
ასეთი ორგანო არის ვენეციის კომისია, რომელსაც „ქართული ოცნების“ ხელისუფლება მკაცრად აკრიტიკებს და „გლობალური ომის პარტიის“ გავლენის ქვეშ მყოფად მოიაზრებს.
სამოქალაქო საზოგადოებაზე
მინისტრთა კომიტეტმა ხაზი გაუსვა „სამოქალაქო საზოგადოების მნიშვნელოვან როლს კონვენციისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების შესრულების მონიტორინგში“.
და მოუწოდა ხელისუფლებას, „უზრუნველყოს სრულად ხელსაყრელი გარემო იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების ეფექტური ფუნქციონირებისთვის, რომლებიც აკვირდებიან შეკრებებს და უწევენ იურიდიულ დახმარებას მათ მონაწილეებს“.
ასეთ ორგანიზაციებს საქართველოს ხელისუფლება ასევე „გლობალური ომის პარტიის“ „მარიონეტებსა“ და „აგენტურას“ უწოდებს და ბოლო წლებში მიიღო რიგი კანონებისა მათი საქმიანობის შეზღუდვის მიზნით.
სწორედ ამ კანონების - მათ შორის „აგენტების კანონის“, ე.წ „უცხოეთის აგენტების რეგისტრაციის აქტის“ (FARA), „გრანტების კანონის“ - გაუქმებისკენ მოუწოდებს ევროკომისია საქართველოს, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი უვიზო მიმოსვლის შეჩერების შესაძლებლობაზე მიუთითებს.
„განახლებული ინფორმაცია“
გარდა ამისა, საქართველომ მინისტრთა კომიტეტს უნდა წარუდგინოს განახლებული ინფორმაცია:
კომიტეტმა „მოუწოდა ხელისუფლებას, სტატისტიკურ მონაცემებთან ერთად, მიაწოდოს განახლებული ინფორმაცია სასამართლო და სამართალდამცავი ორგანოების პრაქტიკის შესახებ, რომელიც დაკავშირებულია ადმინისტრაციულ დაკავებებთან/პატიმრობასთან და დემონსტრაციების კონტექსტში გამამტყუნებელ განაჩენებთან“.
უფრო მარტივად:
მინისტრთა კომიტეტმა საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდა:
- საფუძვლიანად გადახედოს მოქმედ კანონმდებლობასა და პრაქტიკას;
- შეუსაბამოს კანონმდებლობაც და პრაქტიკაც ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის სტანდარტებს;
- ეს მან უნდა გააკეთოს, რათა თავიდან აიცილოს აცილებული არაპროპორციული და თვითნებური ადმინისტრაციული დაკავებები თუ სისხლის სამართლის წესით გამოტანილი განაჩენები და შეუსაბამო ფულადი სანქციები;
- ამასთან, კომიტეტმა ხელისუფლებას ურჩია, რეფორმების პროცესში ჩართოს დაინტერესებული მხარეები და ევროპის საბჭოს შესაბამისი საექსპერტო ორგანოები.
- ხელი შეუწყოს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების „ეფექტურ ფუნქციონირებას“.
რაზე მსჯელობდა მინისტრთა კომიტეტი
მინისტრთა კომიტეტის 11 ივნისით დათარიღებული ეს გადაწყვეტილება, - რომელიც 12 ივნისს გამოქვეყნდა, - მიიღეს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს განხილული საქმეების - „მაქარაშვილი და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ“ აღსრულების პროცესში, რომელიც „გაძლიერებული ზედამხედველობის“ ქვეშ არის.
ეს განხილვა სხვადასხვა დროს - 2022-25 წლებში - სტრასბურგის სასამართლოს მიერ განხილულ ექვს საქმეს აერთიანებს, რომლებშიც ხელისუფლების წინააღმდეგ ჩიოდნენ:
- გვანცა ძერკორაშვილი და სხვები
ამ საქმეთა ნაწილში 2022-25 წლებში სტრასბურგის სასამართლომ დაარღვია სახელმწიფოს მხრიდან სხვადასხვა მუხლის დარღვევა.
მინისტრთა კომიტეტის 12 ივნისს გამოქვეყნებულ გადაწყვეტილებაში აღნიშნულია, რომ მინისტრებმა გადაწყვიტეს, რომ „ამ ჯგუფის განხილვა განახლდეს არაუგვიანეს 2027 წლის ივნისისა“ - როდესაც უკვე დაგეგმილია მათი შეხვედრა.
ჯერჯერობით იუსტიციის სამინისტრო ამ შეხვედრის შედეგებს განცხადებით არ გამოხმაურებია.
საქართველოს გარდა, მინისტრთა კომიტეტმა ივნისის შეხვედრებზე განიხილა კიდევ 22 სახელმწიფოს საკითხი.
ფორუმი