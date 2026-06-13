უკრაინამ დრონებით შეუტია ნავთობის საცავსა და საზღვაო პორტს კრასნოდარის მხარეში

პარასკევს ღამით უკრაინის შეიარაღებულმა ძალებმა კრასნოდარში, ანექსირებული ყირიმისკენ მიმავალი ხიდის მახლობლად, რამდენიმე პორტი დაბომბეს.
NASA FIRMS-ის მონაცემებით, კვლავ დაარტყეს სოფელ ვოლნაში მდებარე საწარმო „ტამანნეფტეგაზს“. კრასნოდარის მხარის გუბერნატორმა ვენიამინ კონდრატიევმა თავის ტელეგრამის არხზე ასევე განაცხადა ტემრიუკის პორტში საზღვაო ტერმინალში ხანძრის შესახებ. მისი თქმით, „დრონის ნამსხვრევების ჩამოვარდნის“ შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა და სამი დაშავდა.
რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა 12-13 ივნისის ღამეს 177 უკრაინული დრონის ჩამოგდების შესახებ, მათ შორის კრასნოდარის მხარის თავზე. ამ რიცხვის დამოუკიდებელი დადასტურება არ მოიპოვება.
შაბათს დილით დრონებმა დაარტყეს ვოლგოგრადის ოლქში მდებარე ნავთობის მომზადებისა და გადატუმბვის ცენტრალურ პუნქტ „ეფიმოვკას“. სადგურზე ხანძრის ფოტოები ქვეყნდება უკრაინულ ტელეგრამის არხებზე, ხოლო აალების კერები ასევე დააფიქსირა ხანძრების მონიტორინგის სისტემა NASA FIRMS-მა.
ვოლგოგრადის ოლქის გუბერნატორმა ანდრეი ბოჩაროვმა თავის ტელეგრამის არხზე დაწერა „აალების შესახებ, რომელიც კოტოვოს რაიონში სამრეწველო ინფრასტრუქტურაზე დრონის ნამსხვრევების ჩამოვარდნის შემდეგ მოხდა“.
„ეფიმოვკა“ არის ტექნოლოგიური კვანძი, სადაც საბადოებიდან შესული ნედლი ნავთობი იწმინდება წყლის, თანმდევი გაზისა და მექანიკური მინარევებისგან. გაწმენდილი ნავთობი მიეწოდება მაგისტრალურ მილსადენებს (კერძოდ, კუიბიშევ-ტიხორეცკის მაგისტრალს) ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებში ტრანსპორტირებისთვის ან ექსპორტისთვის.
ფორუმი