საფრანგეთში 6 ქართველს პატიმრობა მიუსაჯეს „ოპერაცია პუშკინის“ საქმეზე

ექვსი ადამიანიდან ორს განაჩენი დაუსწრებლად მიუსაჯეს. დანარჩენები სასამართლოს წინაშე წარდგნენ.
ინფორმაცია 13 ივნისს გაავრცელმა ცნობილმა ფრანგულმა გამოცემამ, Le Monde-მ.
განაჩენის თანახმად, ქურდებმა მილიონობით დოლარის ღირებულების იშვიათი რუსული კლასიკური ნაწარმოებები მოიპარეს, მათ შორის მე-19 საუკუნის გამორჩეული რუსი მწერლების, ალექსანდრე პუშკინის, ნიკოლაი გოგოლისა და მიხაილ ლერმონტოვის ნაწარმოებები.
ექვსი ბრალდებული - ხუთი კაცი და ერთი ქალი - წუხელ დამნაშავედ ცნეს დანაშაულის განზრახ ჩადენაში.
ყველაზე ხანგრძლივი განაჩენი გამოუტანეს 50 წლის მიხეილ ზამთარაძეს, - მას 7 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს.
ერთ-ერთს, 49 წლის ბექა ცირეკიძეს 4 წლით პატიმრობა მიესაჯა.
ორივე მათგანი უკვე დაკავებული იყო სხვა ქვეყნებში ანალოგიური დანაშაულისთვის - ისინი საფრანგეთს დროებით გადასცეს სასამართლოში მონაწილეობისთვის.
- ქართველი წიგნის ქურდების მიერ ევროპული ბიბლიოთეკების ძარცვის ამბავმა დასავლური მედიის ყურადღება 2024 წელს მიიპყრო - თავად წიგნის ქურდობები 2022 წლიდან იწყება.
- გამოძიების მასალების მიხედვით, მოპარულია რამდენიმე მილიონის ღირებულების რარიტეტული გამოცემები, მათგან მხოლოდ რამდენიმეა ნაპოვნი.
- საფრანგეთი წიგნის ქურდობის საქმეს რამდენიმე წელი იძიებდა - გამოძიების ვერსიით, მუშაობდა „ორგანიზებული, დანაშაულებრივი ჯგუფი“;
- რარიტეტული წიგნების ქუდების სამიზნე საფრანგეთში გახდა ლიონის ბიბლიოთეკა, პარიზის ეროვნული ბიბლიოთეკა და ენებისა და ცივილიზაციების უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა პარიზში.
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