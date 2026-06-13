პაკისტანის თანახმად, აშშ და ირანი 14 ივნისს მოაწერენ ხელს სამშვიდობო მემორანდუმს

აშშ და ირანი შეთანხმდნენ სამშვიდობო შეთანხმების ჩარჩო შეთანხმებაზე და გეგმავენ მის ხელმოწერას „მომდევნო 24 საათის განმავლობაში“, განაცხადა პაკისტანის პრემიერ-მინისტრმა შეჰბაზ შარიფმა.
„დარწმუნებულები ვართ, რომ ეს ისტორიული სამშვიდობო შეთანხმება მყარ საფუძვლებს შექმნის მყარი მშვიდობისთვის“, დასძინა მან.
AFP-მ ადრე გაავრცელა ინფორმაცია, რომ შვეიცარიამ შესთავაზა მხარეებს, მის ტერიტორიაზე ჩაატარონ ხელმოწერის ცერემონია.
12 ივნისს Axios-მა აშშ-ის მაღალჩინოსანზე დაყრდნობით გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ხუთშაბათს, 11 ივნისს, საღამოს, აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა დაურეკა ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს და უთხრა, რომ აპირებს ირანთან „დიდი შეთანხმების“ ხელმოწერას რამდენიმე დღეში და ამგვარად „ამ ომის დასრულებას“.
გამოცემის წყაროს ცნობით, მოსალოდნელი შეთანხმების შესახებ ინფორმაცია „სრულიად მოულოდნელი აღმოჩნდა ნეთანიაჰუსთვის“ და სატელეფონო საუბრის დროს ის „როგორც ჩანს, მიხვდა, რომ ტრამპს ამ დოკუმენტის ხელმოწერაში ხელს ვერ შეუშლის“.
Axios-ის ცნობით, მემორანდუმის თანახმად, თეირანი თანხმდება, უარი თქვას ბირთვული იარაღის შექმნის მცდელობაზე და პირობას დებს, რომ მოაგვარებს გამდიდრებული ურანის მარაგების საკითხს. სანაცვლოდ ვაშინგტონს შეუძლია სანქციების შემსუბუქება და ეკონომიკური თანამშრომლობის აღდგენა.
დოკუმენტი ასევე ითვალისწინებს ჰორმუზის სრუტის გახსნას საერთაშორისო გადაზიდვებისთვის დამატებითი გადასახადების გარეშე და გადაზიდვების მოცულობის თანდათანობით აღდგენას ომამდელ დონემდე. სანაცვლოდ ვაშინგტონმა უნდა მოხსნას ირანის პორტების ბლოკადა. ერთ-ერთი გადაუჭრელი საკითხი კვლავ არის ირანის გაყინული აქტივები საზღვარგარეთ.
ფორუმი