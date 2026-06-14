დონალდ ტრამპი 80 წლის იუბილეს შერეული საბრძოლო ხელოვნების ბრძოლებით აღნიშნავს

ეს სანახაობა მის, ნორმების მიმართ ურჩ სტილს წარმოაჩენს მისი პრეზიდენტობის დაძაბულ მომენტში.
პრეზიდენტობის მეორე ვადის დაწყებიდან ჩვიდმეტი თვის შემდეგ, ტრამპმა არაერთხელ გააფართოვა აშშ-ის პრეზიდენტობის საზღვრები ყურადღების მიქცევისა და ძალის დემონსტრირების მიზნით.
ბოლო გამოვლინებაა Ultimate Fighting Championship-ის რვაკუთხა არენა, რომელიც თეთრი სახლის საძინებლის თვალთახედვის არეშია აღმართული, „UFC Freedom 250“-ის სახელწოდების მქონე ღონისძიების ჩასატარებლად.
ეს ასევე ეხმიანება ქვეყნის დაარსების 250-ე წლისთავს, რომელიც მომავალ თვეში გაიმართება.
ამ დროს ტრამპი ცდილობს დასრულდეს ირანთან ოთხი თვის განმავლობაში მიმდინარე ომი, რომელმაც ფასები სამწლიან მაქსიმუმამდე აიყვანა და, როგორც საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვებმა აჩვენა, ბევრი ამომრჩეველი შეაშფოთა.
ტრამპი, 28 მეტრის სიმაღლის იმპროვიზებულ არენაზე, რომელსაც „კლანჭი“ შეარქვეს, მაყურებელი იქნება, თუ როგორ ცდილობს ხუთი ქვეყნის შერეული საბრძოლო ხელოვნების 14 მებრძოლი გამარჯვების მოპოვებას ერთმანეთთან 4000 ადამიანისგან შემდგარი აუდიტორიის წინაშე. მთავარი ღონისძიება, რომელიც ხუთ რაუნდამდე გაგრძელდება, იქნება UFC (აბსოლუტური საბრძოლო ჩემპიონატი)-ის მსუბუქი წონის ჩემპიონის, ილია თოფურიასა და ტიტულის ყოფილ დროებით მფლობელს, ჯასტინ გეიჯის შორის დაპირისპირება.
ბრძოლები ორშაბათს გაიმართება. ტრამპის ადმინისტრაციის ცნობით, აუდიტორიის მეოთხედი სამხედრო მოსამსახურე იქნება.
ტრამპს დიდი ხანია ახლო ურთიერთობა აქვს UFC-ის აღმასრულებელ დირექტორთან, დანა უაითთან და ელისონების ოჯახთან, რომელთა კომპანია Paramount-მაც 7,7 მილიარდი დოლარის კონტრაქტი გააფორმა UFC-ის ბრძოლების ტრანსლაციაზე 2033 წლამდე.
უაითმა სპორტის ამ სახეობის პოპულარობა, განსაკუთრებით ახალგაზრდა კაცებში, გამოიყენა ტრამპის 2016 წლიდან მისი პრეზიდენტობის კანდიდატურაზე პირველი წარდგენიდან მოყოლებული საარჩევნო კამპანიების მხარდასაჭერად.
UFC-მ განაცხადა, რომ ღონისძიებაზე 60 მილიონ დოლარზე მეტი დახარჯა და მოგებას არ მიიღებს.
ღონისძიების წინა პერიოდში Trump's trust-მა შეიძინა TKO Group Holdings-ის აქციები, ხოლო კომპანიამ, რომელიც პრეზიდენტის გამოსახულების ლიცენზირებას ახდენს, გასაყიდად გამოუშვა 12 ათას დოლარამდე ღირებულების სამახსოვრო მონეტები. ღონისძიების ერთ-ერთი სპონსორი, Crypto.com-ი, ადრე Trump Media & Technology Group-თან თანამშრომლობდა.
თეთრმა სახლმა უარყო ინტერესთა რაიმე კონფლიქტის არსებობა და განაცხადა, რომ ტრამპების ოჯახი მართავს პრეზიდენტის ბიზნეს საქმეებს.
საფრანგეთმა „დიდი შვიდეულის“ სამიტი, რომელიც ორშაბათს იწყება, გადადო, რათა ტრამპი UFC-ის ღონისძიებას დასწრებოდა.
ამერიკელების დაახლოებით მეხუთედი საკუთარ თავს MMA-ს გულშემატკივარს უწოდებს.
Reuters/Ipsos-ის გამოკითხვის შედეგების თანახმად, 45% იწონებს ტრამპის მუშაობას, 55% კი - არა.
MMA-ს გულშემატკივრები ძირითადად კაცები არიან და, უფრო მეტად, თავს პოლიტიკურად დამოუკიდებელ ადამიანებად მიიჩნევენ. გამოკითხულთა თითქმის ნახევარი ამბობს, რომ არცერთ პარტიას არ მიეკუთვნება. დაახლოებით მესამედი თავს რესპუბლიკელს უწოდებს, ხოლო ყოველი მეხუთე - დემოკრატს.
ფორუმი