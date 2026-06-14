რუსულმა დრონმა ხარკოვში ხელოვნების მუზეუმი დააზიანა

უკრაინის ქალაქ ხარკოვის ხელისუფლებისა და უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სახელმწიფო სამსახურის ცნობით, 14 ივნისის საღამოს რუსული დრონმა ხარკოვის ხელოვნების მუზეუმის შენობა დააზიანა.
შენობაში ხანძარი გაჩნდა. მაშველებმა და მუზეუმის თანამშრომლებმა ექსპონატების გადასარჩენად სასწრაფო ზომები მიიღეს. „ეს არის ძვირფასი ნივთები, რომლებიც უნდა შევინარჩუნოთ. არსებობს რისკი, რომ ხანძრის ჩაქრობისას ზოგიერთი ექსპონატი შეიძლება დაიწვას ან უბრალოდ წყალში ჩაიძიროს. ამიტომ, მათი ევაკუაცია გახდა საჭირო“, - განაცხადა ქალაქის მერმა იჰორ ტერეხოვმა.
ხელისუფლების ცნობით, ხარკოვის კიევის რაიონში დრონის დარტყმის შედეგად ხუთი ადამიანი, მათ შორის ერთი თვის ბავშვი, დაშავდა.
10 ივნისს, ქალაქ სევასტოპოლზე დრონით დარტყმამ ხანძარი გამოიწვია შენობაში, სადაც განთავსებულია „სევასტოპოლის დაცვა 1854-1855 წლები“ პანორამა. სევასტოპოლში, მდებარეობს. ტერიტორიაზე.
რუსეთის მიერ ანექსირებულ ყირიმში - სევასტოპოლში, რუსეთის მიერ დანიშნულმა გუბერნატორმა, მიხაილ რაზვოჟაევმა, განაცხადა, რომ შენობას უკრაინული დრონი დაეჯახა. რუსეთის ხელისუფლებამ უკრაინა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის განზრახ დაბომბვაში დაადანაშაულა. გავრცელდა ცნობა, რომ პანორამა სერიოზულად დაზიანდა ან განადგურდა, თუმცა რუსეთის ხელისუფლებამ უკვე დაჰპირდა მის აღდგენას.
ომის დროს უკრაინაში მრავალი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი განადგურდა ან სერიოზულად დაზიანდა, მათ შორის ხარკოვის რეგიონში მდებარე გრიგორი სკოვოროდას მუზეუმი.
ფორუმი