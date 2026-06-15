ზელენსკი პუტინთან მოლაპარაკებისთვის მზად არის G7-ის შეხვედრისას

უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ 15 ივნისს განაცხადა, რომ გამოვიდა წინადადებით, რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან შეხვედრა გამართოს საფრანგეთში, “დიდი შვიდეულის” სამიტზე, თუმცა მოსკოვი ამისთვის „მზად არ არის“.
პუტინმა არაერთხელ უარყო ზელენსკისთან პირისპირ შეხვედრის შეთავაზება, რათა ემსჯელათ ოთხ წელზე მეტი ხნის განმავლობაში მიმდინარე ომის დასრულებაზე.
“დიდი შვიდეული”, ეკონომიკურად წამყვანი ქვეყნები 15-დან 17 ივნისამდე მართავენ შეხვედრას საფრანგეთის ქალაქ ევიან-ლე-ბენში.
„დიდი შვიდეულის” დაწყებამდე, გულწრფელად რომ ვთქვა, ჩვენ გავავრცელეთ შეტყობინება, რომ მზად ვართ პუტინთან “დიდი შვიდეულის” დროს შესახვედრად“, - თქვა ზელენსკიმ ინგლისურად კიევის ისტორიულ მონასტერში, რომელიც ღამით რუსული დარტყმების შედეგად დაზიანდა.
„ევროპელები პლუს ამერიკა: ეს ძალიან კარგი შესაძლებლობაა ყველასთვის ერთად შესახვედრად და სწორედ ამიტომ შეგვეძლებოდა რუსული მხარის მოწვევა“, - თქვა მან უკრაინული მედიის მიერ ტელევიზიით გადაცემულ კომენტარში.
ზელენსკიმ განაცხადა, რომ ევროპა და აშშ დათანხმდნენ ასეთ ფორმატზე, მაგრამ მოსკოვმა „კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ მზად არ არის ამაზე სასაუბროდ“.
მან მოუწოდა პუტინზე მეტი ზეწოლისკენ, „სანამ ის ამ ომს არ დაასრულებს“.
უკრაინის პრეზიდენტის წყარომ ჟურნალისტების მცირე ჯგუფს, მათ შორის AFP-ს, განუცხადა, რომ წინადადება „გარკვეული დროის წინ გადაეცა სხვადასხვა არხებით, შუამავლების, დიპლომატებისა და სადაზვერვო სააგენტოების მეშვეობით“.
„მკაფიო პასუხი“ არ მიგვიღია, - დასძინა წყარომ.
ტრამპმა, რომელიც პრეზიდენტობის დაწყებისთანავე უკრაინის ომის დასრულების პირობას იძლეოდა, აპრილის ბოლოს თქვა, რომ „პრეზიდენტ პუტინსა და პრეზიდენტ ზელენსკის შორის სიძულვილი სისულელეა. სიგიჟეა. და სიძულვილი ცუდი რამ არის. სიძულვილი ცუდი რამ არის, როდესაც რაღაცის მოგვარებას ცდილობ, მაგრამ მაინც ხდება.“
რუსეთმა 14 ივნისს უკრაინაზე მიიტანა იერიში, რასაც, სულ მცირე, 11 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა.
რუსეთმა ფართომასშტაბიანი ომი უკრაინაში 2022 წელს დაიწყო, რაც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ევროპაში ყველაზე მძიმე კონფლიქტად გადაიქცა.
ფორუმი