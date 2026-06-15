კალასი: კონსენსუსი ვერ იქნა მიღწეული ბენ გვირისთვის სანქციების დაწესებასთან დაკავშირებით

ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის ხელმძღვანელმა, კაია კალასმა, 15 ივნისს განაცხადა, რომ ევროკავშირის შიგნით რამდენიმე ქვეყნის მხრიდან ზეწოლის მიუხედავად, ბლოკში არ არსებობს ერთსულოვნება ისრაელის ეროვნული უსაფრთხოების ულტრამემარჯვენე მინისტრის, იტამარ ბენ გვირის მიმართ სანქციების დაწესებასთან დაკავშირებით.
„ბევრი წევრი სახელმწიფო ასევე გამოვიდა მინისტრ ბენ გვირისთვის სანქციების დაწესების წინადადებით, თუმცა დღეს ამ საკითხზე კონსენსუსი ვერ იქნა მიღწეული“, - განაცხადა კალასმა ლუქსემბურგში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის შემდეგ.
ბენ გვირის შავ სიაში შეყვანის მოწოდებები მას შემდეგ გაიზარდა, რაც მან გასულ თვეში გამოაქვეყნა ვიდეო, სადაც ის აბუჩად იგდებდა ისრაელის ჯარისკაცების მიერ ღაზის სექტორში მიმავალი ჰუმანიტარული ფლოტილიის დატყვევებულ აქტივისტებს.
საპასუხოდ, საფრანგეთმა ბენ გვირს ქვეყანაში შესვლა აუკრძალა და ევროკავშირს მთელი ბლოკის მასშტაბით სანქციების დაწესებისკენ მოუწოდა.
ევროკავშირის სანქციებს 27-ვე წევრი სახელმწიფომ უნდა მოაწეროს ხელი და ისრაელის მტკიცე მხარდამჭერებმა უარი თქვეს ამ წინადადებაზე.
ამასობაში, კალასმა განაცხადა, რომ ზოგიერთი ქვეყნის მოწოდებების შემდეგ, ევროკავშირი ასევე განიხილავს პალესტინელთა ტერიტორიაზე ისრაელელების დასახლებებთან ვაჭრობის შეზღუდვის ვარიანტებს.
„უკანონო დასახლებებთან ვაჭრობის საკითხთან დაკავშირებით, ბევრმა წევრმა სახელმწიფომ ევროკომისიისგან წინადადებების წარდგენა მოითხოვა“, - თქვა მან.
მან განაცხადა, რომ ევროკავშირის აღმასრულებელ ორგანოს სთხოვს, მოამზადოს „შესაძლო სავაჭრო ზომების ვარიანტების სია“ ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების ივლისში დაგეგმილ შეხვედრამდე.
ისრაელმა იორდანეს დასავლეთ ნაპირი 1967 წლიდან დაიპყრო და მას შემდეგ დასახლებების გაფართოების პოლიტიკას ისრაელის ყველა მთავრობა ახორციელებდა.
თუმცა, პრემიერმინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს ამჟამინდელი კოალიციური მთავრობის დროს ეს პოლიტიკა მნიშვნელოვნად დაჩქარდა.
აღმოსავლეთ იერუსალიმის გამოკლებით, დასავლეთ სანაპიროზე, საერთაშორისო სამართლის მიხედვით უკანონო დასახლებებში, ამჟამად 500 000-ზე მეტი ისრაელელი ცხოვრობს, დაახლოებით სამ მილიონ პალესტინელს შორის.
კალასი: კონსენსუსი ვერ იქნა მიღწეული ბენ გვირისთვის სანქციების დაწესებასთან დაკავშირებით
ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის ხელმძღვანელმა, კაია კალასმა, 15 ივნისს განაცხადა, რომ ევროკავშირის შიგნით რამდენიმე ქვეყნის მხრიდან ზეწოლის მიუხედავად, ბლოკში არ არსებობს ერთსულოვნება ისრაელის ეროვნული უსაფრთხოების ულტრამემარჯვენე მინისტრის, იტამარ ბენ გვირის მიმართ სანქციების დაწესებასთან დაკავშირებით.
ფორუმი