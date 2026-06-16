დიდმა ბრიტანეთმა სანქციების სია გააფართოვა - სიაშია რუსული ბანკები, სადაზღვევო კომპანიები და "ჩრდილოვანი ფლოტის" გემები

გაერთიანებულმა სამეფომ გააფართოვა რუსული კომპანიების მიმართ დაწესებული სანქციები, რომელიც მოიცავს რუსეთის მოძველებულ „ჩრდილოვან ფლოტს“, სამხედრო შესყიდვების მიწოდების ჯაჭვებს და უკანონო ფინანსურ ქსელებს, რომლებიც გამოიყენება სანქციებისთვის გვერდის ასავლელად. პრემიერ-მინისტრმა კირ სტარმერმა რუსეთის წინააღმდეგ ახალი სანქციების შესახებ 16 ივნისს, დიდი შვიდეულის სამიტზე გამოაცხადა.
"ჩვენ მხარს დავუჭერთ უკრაინას, სანამ ეს საჭირო იქნება და ეს განცხადება ამის დასტურია, რუსეთმა უნდა გაიყვანოს თავისი ტანკები, შეწყვიტოს ბარბაროსულ დარტყმები და დაჯდეს მოლაპარაკების მაგიდასთან", თქვა სტარმერმა.
განახლებული სანქციები ბრიტანეთის მთავრობის ვებ-საიტზე გამოქვეყნდა. სიას სულ 70 სუბიექტი დაემატა, მათ შორის იურიდიული და ფიზიკური პირები და ხომალდები.
დიდმა ბრიტანეთმა 2026 წლის განმავლობაში, მხოლოდ რუსეთის სანქციების რეჟიმის ფარგლებში, თითქმის 500 ფიზიკურ პირსა და ორგანიზაციას დაუწესა სანქციები.
ბრიტანეთის სანქციები შეეხო რუსულ საფინანსო კომპანიებს "Яндекс Банк",- ს," Еврофинанс Моснарбанк"-ს, "Вайлдберрис Банк"-ს და "Вятич"-ს, თავდაცვის ინდუსტრიულ კომპანიებს, მთავარი სადაზვერვო სამმართველოს (ГРУ) ოფიცრებს, "ჩრდილოვანი ფლოტის" 27 ხომალს, მათ შორის რუსული თხევადი ბუნებრივი გაზის გადამზიდავებს, ასევე სადაზღვევო კომპანიებს "Росгосстрах" -სა და "Баланс страхование"-ს .
სანქციების განახლებული პაკეტის მიხედვით, ლონდონის სანქციების ქვეშ მყოფი რუსული გემების რაოდენობა - მათ შორის „ჩრდილოვანი ფლოტის“ ხომალდებისა და გაზის გადამზიდავების ჩათვლით, 600-ს აღემატება. დიდი ბრიტანეთი პირველი ქვეყანაა, რომელმაც შეზღუდვები დაუწესა რუსული თხევადი ბუნებრივი აირის გადამზიდავებს.
განცხადებაში ასევე ნათქვამია, რომ სტარმერმა დაავალა უკრაინის მხარდაჭერის გაძლიერება ყველა მიმართულებით. ლონდონი მომდევნო ორი წლის განმავლობაში უკრაინის ატომურ ელექტროსადგურებს უზრუნველყოფს საწვავით, რისთვისაც გათვალისწინებულია 210 მილიონი გირვანქა სტერლინგის გამოყოფა, რაც ბრიტანულ კომპანია Urenco-ს საშუალებას მისცემს, მიაწოდოს გამდიდრებული ურანი უკრაინის „ენერგოატომს“.
გაერთიანებულმა სამეფომ მაისის ბოლოს რუსეთის 18 მოქალაქესა და ორგანიზაციას, რომლებიც რუსეთს დაწესებული სანქციების გვერდის ავლაში ეხმარებოდნენ სანქციები დაუწესა. მათ ნუსხაში მოხდა რუსული საერთაშორისო გადახდების სისტემა A7, რომელსაც ლონდონი აკავშირებს სანქციების გვერდის ავლის სცემებთან მესამე ქვეყნების ფინანსური სტურქტურების გამოყენებით.
დიდი ბრიტანეტის სალჩოს გამოხმაურება
სანქციების პაკეტის განახლებას გამოეხმაურა საქართველოში დიდი ბრიტანეტის საელჩოც.
სოციალურ სქელში გამოქვეყნებული პოსტის მიხედვით "საქნციების პაკეტში ასევე შევიდა ხომალდი SILVAR, რომელიც მიმდინარე წლის დასაწყისში საქართველოში არსებულ პორტში იმყოფებოდა".
SILVAR (IMO 9291262) -ის თოთქოს ყულევის ნავსადგურში ყოფნასთან დაკაშირებით საზღვაო სააგენტომ თავის დროზე განცხადებაც გამოაქვეყნა და სადაც ეწერა, რომ ეს "არ შეესაბამება სიმართლეს, არის მორიგი დეზინფორმაცია და სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართული კამპანიის გაგრძელება".
ფორუმი