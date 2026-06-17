უკრაინაში ჩამოვარდა ქვეყნის შეიარაღებული ძალების ბომბდამშენი

უკრაინის დასავლეთში ჩამოვარდა ქვეყნის შეიარაღებული ძალების ბომბდამშენი სუ-24მ. უკრაინის საჰაერო ძალების ინფორმაციით, დაიღუპნენ მფრინავი და შტურმანი.
ბომბდამშენმა კატასრტოფა 16 ივნისს საღამოს შვიდი საათისთვის განიცადა ხმელნიცკის ოლქში, სადაც, საჰაერო ძალების ინფორმაციით, „დავალებებს ასრულებდა“. კატასტროფის გარემოებებისა და მიზეზების დასადგენად გამოძიება მიმდინარეობს.
16 ივნისს დილით ხმელნიცკის ოლქის სამხედრო ადმინისტრაციის ტელეგრამ-არხზე გამოქვეყნდა ცნობა, რომ დილის თერთმეტიდან საღამოს ხუთ საათამდე სამხედრო წვრთნები იყო დაგეგმილი.
ფორუმი