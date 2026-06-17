ადვოკატი: ელენე ხოშტარიას აუცილებელი მკურნალობა სჭირდება

„ყოველი ვიზიტის დროს, ჩვენთვის, მისი ადვოკატებისთვის, თვალშისაცემია სიმპტომები, რომლებიც, შესაძლოა, საგანგაშო მდგომარეობაზე მიუთითებდეს. ესენია: სახსრების ძლიერი ტკივილი; მოძრაობის გაძნელება; პერიოდულად, სახსრების მოძრაობის შეზღუდვა, რის გამოც, ვერ ახერხებს ზოგჯერ წერასაც კი და გადაადგილებისას სჭირდება ჯოხი“, - თქვა შოთა თუთბერიძემ.
მანვე აღნიშნა, რომ ხოშტარია წინააღმდეგი იყო მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე საჯაროდ ესაუბრათ, თუმცა აზრი მას შემდეგ შეიცვალა, რაც „ციხის სამედიცინო პერსონალმა ისე დაწესებულების დირექტორმა არ გამოიჩინეს სათანადო ყურადღება“:
„აღსანიშნავია დაწესებულების სამედიცინო პერსონალისა და დირექტორის დამოკიდებულება ამ საკითხისადმი - მათ მიერ ამ 4 თვის მანძილზე ჩატარებული სამედიცინო კვლევები თუ პროცედურები სპორადული, არასისტემური და არაეფექტურია“.
შოთა თუთბერიძე ამბობს, რომ კონსულტაცია გაიარეს თურქ ექიმთან, რომელმაც შეფასა პატიმრობაში მყოფი პოლიტიკოსის მდგომარეობა.
„ექიმების შეფასებით, სათანადო მკურნალობის გარეშე, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების შემთხვევაში, შესაძლოა, ელენეს ჯანმრთელობას მიადგეს გამოუსწორებელი ზიანი. მაგალითად, ვეღარ შეძლოს ეტლის გარეშე გადაადგილება“, - ამბობს თუთბერიძე.
რადიო თავისუფლება ცდილობს პენიტენციურ სამსახურთან დაკავშირებას.
18-თვიანი პატიმრობა პლაკატზე წარწერის გამო
24 მარტს ოპოზიციური პარტია „დროას“ ლიდერს, ელენე ხოშტარიას, რომელიც თბილისის მერის კახა კალაძის საარჩევნო ბანერის „დაზიანებაში“ იყო ბრალდებული, მოსამართლე გიორგი არევაძემ 1 წლითა და 6 თვის ვადით პატიმრობა მიუსაჯა.
ელენე ხოშტარია მიიჩნევს, რომ ბანერზე წარწერის გაკეთება კრიმინალი არ არის.
„მოიგონეს ბანერზე წარწერა კრიმინალიაო, დიახ, უნდა ვანახოთ, რომ მათ მოგონილ უკანონობებს არ ვემორჩილებით“.
პატიმრობის ვადის ათვლა დაიწყო გასული წლის 15 სექტემბრიდან, როცა ის დააპატიმრეს, რადგან არ გადაიხადა აღკვეთის ღონისძიებად შეფარდებული გირაო.
საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია Amnesty International-ი განსხვავებული აზრის დასჯად მიიჩნევს ოპოზიციონერ პოლიტიკოსისთვის, ელენე ხოშტარიასთვის 18-თვიანი პატიმრობის მისჯას საარჩევნო პლაკატზე მარკერით წარწერის გაკეთების გამო.
არასამთავრობო ორგანიზაცია „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“ აცხადებს, რომ ხოშტარის საქმეზე მიღებული გადაწყვეტილება სისხლის სამართლის პროცესის ბოროტად გამოყენების მაგალითია. ორგანიზაციის განმარტებით, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 46-ე მუხლის 71 ნაწილისა და 80-ე მუხლის პირველი ნაწილით საარჩევნო ბანერი არის სააგიტაციო მასალა, რომლის ჩამოხსნა, ჩამოხევა, დაფარვა ან დაზიანება ისჯება 1000 ლარის ოდენობით.
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