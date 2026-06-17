ისრაელმა ლიბანს კვლავ დაარტყა. ტრამპი აცხადებს, რომ ომის განახლების შესაძლებლობა მაინც აქვს

ისრაელმა ახალი საჰაერო დარტყმები განახორციელა ლიბანში, სადაც საომარი მოქმედებები უფრო ფართო ზავს საფრთხეს უქმნის.
„ეს ურთიერთგაგების მემორანდუმია. და თუ ის არ მომეწონება, ჩვენ კვლავ დავიწყებთ სროლას, მათ თავზე ბომბების ჩამოყრას” - განაცხადა ტრამპმა საფრანგეთში, “დიდი შვიდეულის” (G7) სამიტზე სამი დღის წინ მიღწეული შეთანხმების შესახებ.
„თუ არ მომეწონა, თუ ისინი [კარგად] არ მოიქცევიან, ჩვენ კვლავ დავუწყებთ პირდაპირ თავში ბომბების სროლას” - თქვა აშშ-ის პრეზიდენტმა.
ირანთან შეთანხმებას მიესალმნენ G7-ის სამიტზე, რომელიც გაიმართა საფრანგეთის ქალაქ ევიან-ლე-ბენში. ჟენევის ტბის ნაპირზე 19 ივნისს შვეიცარიაში დაგეგმილ ცერემონიაზე ირანთან ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ მემორანდუმის ხელმოწერაა დაგეგმილი.
G7-ის სამიტზე, ლიდერებმა ასევე მოითხოვეს ლიბანში დაუყოვნებლივი ცეცხლის შეწყვეტა, როგორც ამას მემორანდუმი ითვალისწინებს. ლიბანში ისრაელი მართავს საომარ ოპერაციას ირანის მოკავშირე ჰეზბოლას წინააღმდეგ, რომელიც ირანის მიმართ სოლიდარობის ნიშნით ომში ჩაერთო მარტის დასაწყისში. ლიბანის სამხრეთში საომარი ოპერაციის დროს მილიონზე მეტი ადამიანი იძულებით გადაასახლეს, რამდენიმე ათასი დაიღუპა.
14 ივნისს აშშ-სა და ირანს შორის მიღწეული შეთანხმების შემდეგ იქ ბრძოლა შენელდა, მაგრამ არ შეწყვეტილა და ისრაელი, რომელიც მოლაპარაკებებში არ მონაწილეობდა, აცხადებს, რომ იტოვებს ძალის გამოყენების უფლებას.
ლიბანის სახელმწიფო მედია იუწყება ისრაელის ახალი საჰაერო დარტყმებისა და არტილერიის ცეცხლის შესახებ 17 ივნისს, ქვეყნის სამხრეთში. ლიბანის უსაფრთხოების წყაროების ცნობით, ჰეზბოლამ (აშშ-ი და ევროკავშირში ტერორისტულად შერაცხილი) ორი დრონით მიიტანა იერიში სამხრეთში ისრაელის ძალებზე.
დაჯგუფებამ საჯაროდ არ განაცხადა თავდასხმების შესახებ.
“დიდი შვიდეულის” სამიტმა ტრამპს საშუალება მისცა, ირანთან თავისი შეთანხმება მოკავშირეებისთვის, ბრიტანეთისთვის, კანადისთვის, საფრანგეთისთვის, გერმანიისთვის, იტალიისა და იაპონიისთვის წარედგინა.
ისინი იზიარებენ ვაშინგტონის შეშფოთებას ირანის ბირთვული პროგრამისა და სხვა საკითხების შესახებ, მაგრამ არ დაუჭერიათ მხარი მისი გადაწყვეტილების ომის დაწყების შესახებ და შიშობენ, რომ თეირანმა უპირატესობა მოიპოვა სუპერსახელმწიფოს თავდასხმისთვის გაძლებით და სრუტეზე კონტროლის დამყარებით.
მათ განაცხადეს, რომ მზად არიან წვლილი შეიტანონ შეთანხმების განხორციელებაში, ბრიტანეთისა და საფრანგეთის მეთაურობით კოალიცია კი ჰორმუზის სრუტის ხელახლა გახსნის შემდეგ
ნაოსნობის უსაფრთხოებაში ჩაერთვება.
ფორუმი