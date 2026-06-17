6-ს პატიმრობა შეუფარდეს, 2-ზე კი ძებნას გამოაცხადებენ „საქართველოს რკინიგზაში“ კოფურციის საქმეზე

მათ შორის, დაუსწრებლად შეეფარდა პატიმრობა საქართველოს რკინიგზის ყოფილ ხელმძღვანელს დავით ფერაძეს, რომელიც ამ სისხლის სამართლის საქმის „მთავარი გმირია“.
მასსა და კიდევ ერთ პირზე, ზაზა ბიძინაშვილზე დევნა გამოცხადდა. ისინი საქართველოში არ იმყოფებიან.
ფერაძემ ქვეყანა 2025 წლის სექტემბერში დატოვა, ბიძინაშვილი კი, ადვოკატის თქმით, 2022 წლიდან ემიგრანტია.
მათ სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურად დაუფლება, უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია, ყალბი საგადასახადო და ოფიციალური დოკუმენტების დამზადების ორგანიზება, დამზადება და გამოყენება ედება ბრალად.
გადაწყვეტილება ადგილზე თათბირით მოსამართლე ევა ბარბაქაძემ გამოაცხადა 17 ივნისს, 20:30 საათზე.
დავით ფერაძე "საქართველოს რკინიგზას" 2017-2025 წლებში ხელმძღვანელობდა, მანამდე კი ბიძინა ივანიშვილის „თანაინვესტირების ფონდში“ მუშაობდა.
ვინ არიან ბრალდებულები
ბრალდებულთა სია ასეთია:
- დავით ფერაძე - საქართველოს რკინიგზის ყოფილი გენერალური დირექტორი
- ზაზა ბიძინაშვილი - შპს „სამშენებლო სარემონტო კომპანია ხუროს“ მფლობელი და დირექტორი
- გიორგი კურტანიძე - შპს „ნოვა ტრანსი“
- ანზორ ჯამალაშვილი - შპს „გრანდ კახეთი“
- მალხაზ ომარაშვილი - შპს „კახეთი“
- ალექსანდრე ტორიაშვილი - შპს „ჯადექსა“
- რევაზ რევაზიშვილი -
- გიორგი მარუკაშვილი -
მათ ედავებიან კორუფციული სქემის აწყობასა და მასში მონაწილეობას.
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