ტრამპი აცხადებს, რომ სპარსეთის ყურის ქვეყნებთან განიხილავს ირანის ბალისტიკურ რაკეტებსა და ტერორისტულ მოკავშირეებს

პრესკონფერენციაზე ტრამპმა განაცხადა, რომ სირიის ლიდერიც დაარტყამდა ლიბანში „ზუსტად“ ირანის მოკავშირე ჯგუფ ჰეზბოლას.
ტრამპმა ასევე განაცხადა, რომ ლიბანის ლიდერი ვაშინგტონს უახლოეს კვირებში ესტუმრება.
პრესკონფერენციაზე ტრამპმა მადლობა გადაუხადა ჩინეთის პრეზიდენტ სი ძინპინს და რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს ირანთან ომის დროს მათი ნეიტრალიტეტისთვის.
„მინდა მადლობა გადავუხადო მათ, რადგან მათ ვითარება უკეთესი გახადეს“, - განაცხადა ტრამპმა ევიან-ლე-ბენში, „დიდი შვიდეულის“ სამიტის ფარგლებში გამართულ პრესკონფერენციაზე და დასძინა, რომ ორივე ლიდერი „ნეიტრალური“ იყო.
ტრამპის თანახმად, ირანს 300 მილიარდი დოლარის ფონდზე წვდომა მხოლოდ იმ შემთხვევაში ექნება, თუ კარგად მოიქცევა.
ტრამპმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ შეერთებულმა შტატებმა ირანს ფულის დიდი ნაწილი წაართვა და „გარკვეულ მომენტში“ მოუწევს მისი დაბრუნება, წინააღმდეგ შემთხვევაში, ქვეყნები, რომლებიც აშშ დოლარში ინვესტირებას არ განახორციელებენ, რისკავენ.
ფორუმი