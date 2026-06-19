4 ოქტომბრის საქმეზე ბრალდებულმა ალბუთაშვილმა ელენე ხოშტარიას სოლიდარობისთვის საპროცესოზე უარი თქვა

4 ოქტომრის საქმეზე ბრალდებულმა ზაქრო ალბუთაშვილმა დღეს 19 ივნისს, თბილისის საქალაქო სასამართლოში მიმდინარე სხდომაზე უარი თქვა საპროცესო შეთანხმებაზე და პატიმრობაში მყოფი პოლიტიკოსის ელენე ხოშტარიას სოლიდარობის მიზნით შიმშილობა დაიწყო.
ის რომ მან პოზიცია შეიცავა ამ დრომდე ცნობილი არ ყოფილა, 3-წლიანი პირობითი მსჯავრის სანაცვლოთ საპროცესო გარიგებაზე მისი უარის შესახებ ინფორმაცია, პროკურორმა ვაჟა თოდუამ გაავრცელა. წინა სხდომა სწორედ იმიტომ გადაიდო, რომ ალბუთაშვილს საპროცესო გაფორმებოდა.
სხომაზე სიტყვით ისარგებლა ზაქრო ალბუთაშვილმა.
"მივმართავ ქართველ კაცებს, ჩვენს ქალებს უკვე მოადგნენ… ამ ე.წ. ხელისუფლებამ ორი გზა დამიტოვა ან გავხდე პავლიკ მოროზოვი და ვაღიარო ის, რაც არ ჩამიდენია, ან ციხეში სიკვდილი - მე ავირჩიე ციხეში სიკვდილი. ამ წუთიდან ვიწყებ შიმშილობას, სანამ ჩვენი დროის გმირი პატიმარი ელენე ხოშტარია არ გათავისუფლდება, ვაგრძელებ და მოვკვდები შიმშილით, წამმზომი ჩაირთო.
მე არ მინდოდა დამოკლეს მახვილი ვყოფილიყავი დღეს და ახლა ვიქნები დამოკლეს მახვილი თქვენთვის, სანამ ჩემს თანამებრძოლებს დააჩაქუჩებთ", - თქვა ალბუთაშვილმა.
რა ხდება ხოშტარიას თავს
17 ივნისს, ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის, „დროას“ ("კოალიცია ცვლილებისთვის" შემავალი პარტია) თავმჯდომარის, ელენე ხოშტარიას ადვოკატმა შოთა თუთბერიძემ ბრიფინგი გამართა და თქვა, რომ რუსთავის ციხეში მყოფი პატიმრის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მკვეთრად გაუარესდა და მას მკურნალობა სჭირდება.
18-თვიანი პატიმრობა პლაკატზე წარწერის გამო
24 მარტს ოპოზიციური პარტია „დროას“ ლიდერს, ელენე ხოშტარიას, რომელიც თბილისის მერის კახა კალაძის საარჩევნო ბანერის „დაზიანებაში“ იყო ბრალდებული, მოსამართლე გიორგი არევაძემ 1 წლითა და 6 თვის ვადით პატიმრობა მიუსაჯა.
ელენე ხოშტარია მიიჩნევს, რომ ბანერზე წარწერის გაკეთება კრიმინალი არ არის.
„მოიგონეს ბანერზე წარწერა კრიმინალიაო, დიახ, უნდა ვანახოთ, რომ მათ მოგონილ უკანონობებს არ ვემორჩილებით“.
პატიმრობის ვადის ათვლა დაიწყო გასული წლის 15 სექტემბრიდან, როცა ის დააპატიმრეს, რადგან არ გადაიხადა აღკვეთის ღონისძიებად შეფარდებული გირაო.
4 ოქტომბრის საქმის სასამართლო
თბილისის საქალაქო სასამართლოში 4 ოქტომრის საქმეზე ბრალდებული ექვსი პირის საქმეზე მიმდინარეობს სხდომა.
ექიმ გიორგი ჩახუნაშვილს, ია დარახველიძეს, დავით ჟღენტს, კონსტანტინე კოკაიას, კახაბერ მჟავანაძესა და დავით სტურუას მოსამართლე გიორგი გელაშვილმა განაჩენი უნდა გამოუტანოს.
ექვსივეს ბრალად ედებოდა ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობა და სტრატეგიული ობიექტის ხელში ჩაგდების მცდელობა.
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- ხალხმრავალი საპროტესტო აქციიდან დემონსტრანტთა ერთი ჯგუფის მცდელობა, „გადაებარებინათ პრეზიდენტის სასახლის გასაღები“, ათონელის რეზიდენციის „ჯებირების“ გარღვევითა და სპეცრაზმთან დაპირისპირებით დასრულდა.
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