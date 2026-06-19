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უკრაინამ რუსეთი დაადანაშაულა შავ ზღვაში სატვირთო გემებზე დარტყმაში

სატვირთო გემი ოდესის პორტის მახლობლად(საილუსტრაციო ფოტო)
სატვირთო გემი ოდესის პორტის მახლობლად(საილუსტრაციო ფოტო)

ერთი მეზღვაური დაიღუპა და ხუთი დაიჭრა შავ ზღვაში, უკრაინის ტერიტორიულ წყლებში ორ სატვირთო გემზე რუსული დრონებით შეტევის შედეგად. ეს 19 ივნისს დილით განაცხადეს უკრაინის საზღვაო პორტების ადმინისტრაციამ და ვიცე-პრემიერმა ოლექსი კულებამ.

პორტების ადმინისტრაციის ინფორმაციით, რუსეთმა დრონებით დაარტყა პანამის და სენტ-კიტსისა და ნევისის დროშებით მცურავ სამოქალაქო გემებს, რომლებიც უკრაინის საზღვაო დერეფანში მოძრაობდნენ.

პანამის დროშით მცურავ სატვირთო გემზე დაიღუპა ეკიპაჟის ერთი წევრი და ორი დაიჭრა. მათგან ერთის მდგომარეობა მძიმეა. სენტ-კიტსისა და ნევისის დროშით მცურავ გემზე მსუბუქად დაიჭრა ეკიპაჟის სამი წევრი.

უკრაინის საზღვაო პორტების ადმინისტრაციას არ უთქვამს, რომელი ქვეყნების მოქალაქეები არიან დაჭრილი და დაღუპული მეზღვაურები.

უკრაინის ვიცე-პრემიერ ოლექსი კულებას განცხადებით, სამოქალაქო გემებზე თავდასხმა ადასტურებს, რომ რუსეთი ომს აწარმოებს თავისუფალი ნაოსნობის, საერთაშორისო ვაჭრობისა და გლობალური სასურსათო უსაფრთხოების წინააღმდეგაც და მსგავს დანაშაულს უნდა მოჰყვეს მკაფიო საერთაშორისო შეფასება - „ტერორიზმი“.

რუსეთს უკრაინის ბრალდებაზე კომენტარი არ გაუკეთებია.







ფორუმი

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