უკრაინამ რუსეთი დაადანაშაულა შავ ზღვაში სატვირთო გემებზე დარტყმაში

პორტების ადმინისტრაციის ინფორმაციით, რუსეთმა დრონებით დაარტყა პანამის და სენტ-კიტსისა და ნევისის დროშებით მცურავ სამოქალაქო გემებს, რომლებიც უკრაინის საზღვაო დერეფანში მოძრაობდნენ.
პანამის დროშით მცურავ სატვირთო გემზე დაიღუპა ეკიპაჟის ერთი წევრი და ორი დაიჭრა. მათგან ერთის მდგომარეობა მძიმეა. სენტ-კიტსისა და ნევისის დროშით მცურავ გემზე მსუბუქად დაიჭრა ეკიპაჟის სამი წევრი.
უკრაინის საზღვაო პორტების ადმინისტრაციას არ უთქვამს, რომელი ქვეყნების მოქალაქეები არიან დაჭრილი და დაღუპული მეზღვაურები.
უკრაინის ვიცე-პრემიერ ოლექსი კულებას განცხადებით, სამოქალაქო გემებზე თავდასხმა ადასტურებს, რომ რუსეთი ომს აწარმოებს თავისუფალი ნაოსნობის, საერთაშორისო ვაჭრობისა და გლობალური სასურსათო უსაფრთხოების წინააღმდეგაც და მსგავს დანაშაულს უნდა მოჰყვეს მკაფიო საერთაშორისო შეფასება - „ტერორიზმი“.
რუსეთს უკრაინის ბრალდებაზე კომენტარი არ გაუკეთებია.
ფორუმი