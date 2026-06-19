იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აშშ-ში ვიზიტი გააუქმა მელონის შესახებ ტრამპის გამონათქვამების გამო

იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა და ვიცე-პრემიერმა ანტონიო ტაიანიმ აშშ-ში ვიზიტის გაუქმების შესახებ გამოაცხადა აშშ-ის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მიერ იტალიის პრემიერ-მინისტრ ჯორჯა მელონის შესახებ გამონათქვამების შემდეგ.
ამის საბაბი გახდა ტრამპის ინტერვიუ იტალიურ ტელეარხ La7-თან, რომელშიც მან განაცხადა, რომ მელონიმ თითქოს სთხოვა მასთან ერთად დიდი შვიდეულის სამიტზე ფოტოს გადაღება და ის დათანხმდა, ვინაიდან შეეცოდა ის.
„პრეზიდენტ ტრამპის უხეში და შეურაცხმყოფელი განცხადებები პრემიერ-მინისტრ ჯორჯა მელონის შესახებ მთელი იტალიის შეურაცხყოფაა. ამ მიზეზით გადავწყვიტე, გავაუქმო ჩემი ვიზიტი შეერთებულ შტატებში, რომელიც 21 და 22 ივნისს იყო დაგეგმილი“, დაწერა ტაიანიმ სოცქსელ X-ში.
მანამდე ჯორჯა მელონიმ განაცხადა, რომ „გაოგნებულია“ მის შესახებ ტრამპის მიერ გაკეთებული კომენტარებით, რომლებიც „სრული გამონაგონია“. მან ეს განცხადება Twitter-ზე გამოქვეყნებულ ვიდეომიმართვაში გააკეთა.
„დონალდ ტრამპის განცხადებები სრულიად გამოგონილია. გულწრფელად რომ ვთქვა, გაოგნებული ვარ. არ მესმის, რატომ იქცევა აშშ-ის პრეზიდენტი ასე თავისი მოკავშირეების მიმართ. უფრო მეტიც, ეს პირველი შემთხვევა არ არის“, თქვა ჯორჯა მელონიმ.
მან თქვა, რომ ტრამპი „ბევრად უფრო ლმობიერია დასავლეთისა და აშშ-ის მტრების მიმართ“. „მე და იტალია არასდროს ვმათხოვრობთ“, დასძინა მელონიმ.
19 ივნისს დილით იტალიურმა ტელეარხმა La7-მა გამოაქვეყნა აშშ-ის პრეზიდენტის მიერ ჟურნალისტებისთვის გაკეთებული კომენტარები. საფრანგეთში ახლახან გამართული „დიდი შვიდეულის“ (G7) სამიტის შესახებ საუბრისას ტრამპმა თქვა, რომ ჯორჯა მელონი „ევედრებოდა“, რომ მასთან ფოტო გადაეღო.
„მელონი მოხარული იყო, რომ ვისაუბრეთ, თუმცა ვალდებული არ ვიყავი, ეს გამეკეთებინა. ის პირდაპირი მნიშვნელობით შემემუდარა, რომ მასთან სურათი გადამეღო. ძალიან უნდოდა ეს... შემეძლო ეს არ გამეკეთებინა. უბრალოდ შემეცოდა“, თქვა დონალდ ტრამპმა.
15-17 ივნისს საფრანგეთის საკურორტო ქალაქ ევიან-ლე-ბენში გაიმართა „დიდი შვიდეულის“ სამიტი, რომელსაც უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი დაესწრო. სამიტზე განიხილეს გლობალური საკითხები, მათ შორის უკრაინაში ომი და ახლო აღმოსავლეთში ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება.
ზელენსკისთან საუბრის შემდეგ ტრამპმა განაცხადა, რომ ახლა აპირებს უკრაინაში ომის მოგვარებაზე ფოკუსირებას და რომ რუსეთმა სამშვიდობო შეთანხმებას უნდა მიაღწიოს. ღონისძიებაზე ჯორჯა მელონიმ თქვა, რომ ის და ტრამპი „ყოველთვის მეგობრები იყვნენ“.
ფორუმი