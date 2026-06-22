უკრაინული მხარის ცნობით, რუსული დრონებით შეტევა იყო უცხოურ სატვირთო გემებზე

22 ივნისს დილით უკრაინის სამხედრო-საზღვაო ძალების სარდლობამ განაცხადა, რომ რუსული დრონით დარტყმა იყო პანამის დროშით მცურავ სატვირთო გემზე VICTRESS, რომლის მფლობელიც თურქეთია.
უკრაინის სამხედრო-საზღვაო ძალების ცნობით, გემზე, რომლის ბორტზეც ეკიპაჟის 9 წევრი, თურქეთის, ეგვიპტის და ინდოეთის მოქალაქეები იმყოფებოდნენ, მასშტაბური ხანძარი გაჩნდა. სამხედრო-საზღვაო ძალების თანახმად, კატერებით განახორციელეს ეკიპაჟის წევრთა ევაკუაცია, თუმცა მათ შორის დანაკარგია. სარდლობას დაღუპულთა რიცხვი არ დაუსახელებია.
უკრაინის საზღვაო პორტების ადმინისტრაციის მიერ 22 ივნისს დილით გავრცელებული ცნობით, დაღუპულია ეკიპაჟის ერთი წევრი, 58 წლის მზარეული.
ადმინისტრაციის ინფორმაციით, რუსული დრონებით შეტევის შედეგად დაზიანდნენ უკრაინის პორტებისკენ მიმავალი, პალაუს და ბელიზის დროშებით მცურავი სატვირთო გემებიც. ეკიპაჟის წევრები არ დაშავებულან.
უკრაინამ რუსეთი დაადანაშაულა საერთაშორისო სამართლის ნორმების უხეშ დარღვევასა და საერთაშორისო ნაოსნობისთვის საფრთხის შეგნებულად შექმნაში.
რამდენიმე დღის წინ, 19 ივნისს უკრაინის საზღვაო პორტების ადმინისტრაციამ განაცხადა, რომ შავ ზღვაში, უკრაინის საზღვაო დერეფანში რუსული დრონებით შეტევა იყო პანამის და სენტ-კიტსისა და ნევისის დროშებით მცურავ სატვირთო გემებზე. დაიღუპა ერთი მეზღვაური და ხუთი დაიჭრა.
29 მაისს უკრაინის სამხედრო-საზღვაო ძალების სარდლობამ რუსეთი დაადანაშაულა ოდესის პორტიდან თურქეთისკენ მიმავალ სატვირთო გემზე დრონით დარტყმაში. ვანუატუს დროშით მცურავ გემზე ANT, რომლის მფლობელი ქვეყანა თურქეთია, ეკიპაჟის ორი წევრი დაიჭრა.
თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 29 მაისს დაადასტურა, რომ თურქულ სატვირთო გემზე შეტევა იყო და მოითხოვა შავ ზღვაში ესკალაციის შეწყვეტა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ თურქულ გემზე დარტყმა უარყო და პასუხისმგებლობა უკრაინას დააკისრა.
ფორუმი