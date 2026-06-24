Reuters: რუსეთი ყაზახეთთან აწარმოებს მოლაპარაკებებს ბენზინის იმპორტზე

რუსეთმა ყაზახეთს დაახლოებით 50 000 ტონა AI-92 მარკის ბენზინის მიწოდება სთხოვა, იტყობინება Reuters-ი ამ დარგის ოთხ წყაროზე დაყრდნობით.
სააგენტოს ცნობით, რუსეთში ბენზინის წარმოება გასულ წელთან შედარებით დაახლოებით ერთი მეოთხედით შემცირდა.
ყაზახური მხარე ჯერჯერობით ოფიციალურად უარყოფს მოლაპარაკებების არსებობას. ენერგეტიკის მინისტრმა იერლან აკენჟენოვმა განაცხადა, რომ ასტანას მოსკოვისგან საწვავის მიწოდების ოფიციალური მოთხოვნა არ მიუღია.
წყაროების ცნობით, ბაზრის სტაბილიზაციის მიზნით რუსეთის ხელისუფლება რამდენიმე ზომას განიხილავს: ბენზინის ექსპორტის შეზღუდვას, გადამამუშავებელი ქარხნებისთვის სუბსიდიების გაზრდას და საწვავის იმპორტს. ამასობაში, მოსკოვმა უკვე შეამსუბუქა ბენზინისა და დიზელის საწვავის ხარისხის მოთხოვნები შიდა ბაზრისთვის და იკვლევს საზღვაო გზით მიწოდების შესაძლებლობას.
ყაზახეთი რუსეთთან შედარებით მნიშვნელოვნად ნაკლებ საწვავს აწარმოებს და წყაროებს ეჭვი ეპარებათ, რომ მიწოდების პოტენციური მოცულობები მნიშვნელოვნად შეცვლის სიტუაციას. გარდა ამისა, ატირაუს ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაში 26 ივნისიდან 20 ივლისამდე დაგეგმილია ტექნიკური სამუშაოები, რაც ყაზახეთის მარაგებს შეამცირებს.
პოტენციური მიმწოდებელი შეიძლება იყოს ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა „კონდენსატი“, რომელიც რუსული ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა „ტანეკოს“ ნედლეულს იყენებს.
ყაზახეთში ერთ-ერთი წყაროს ცნობით, რუსეთში ბენზინის მიწოდება შესაძლოა რუსული თვითმფრინავის საწვავზე გაიცვალოს, რადგან ყაზახეთის მარაგი ივლისში ამოიწურება მოთხოვნის ზრდისა და რუსული ექსპორტის შემცირების გამო.
ფორუმი