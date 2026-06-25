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პარლამენტმა სიჩქარის გადაჭარბებისთვის დაწესებული ჯარიმა შეამცირა

სადავო პარლამენტმა საავტომობილო გზებზე სიჩქარის გადაჭარბებისთვის დაწესებული ჯარიმების შეამცირა. 

  • გზაზე დადგენილი სიჩქარის 15 კმ/სთ-ზე მეტით გადაჭარბებისთვის (არაუმეტეს 30) ჯარიმა 100 ლარის ნაცვლად 50 ლარი გახდება;
  • უფრო მაღალი სიჩქარით სიარულისთვის მძღოლი 300 ლარის ნაცვლად 100 ლარით დაჯარიმდება;
  • სიჩქარის 50 კმ/სთ-ზე მეტით გადაჭარბებისთვის ჯარიმა კვლავ 400 ლარი იქნება;
  • თუ სიჩქარის გადაჭარბების გამო ავარია მოხდა - ჯარიმა 400 ლარი იქნება.

კანონპროექტი ამოქმედდება "საკანონმდებლო მაცნეში" გამოქვეყნებისთანავე.

ის რეგულაციები, რომლებიც ბოლო პერიოდში მოქმედებდა, „ქართულმა ოცნებამ“ რამდენიმე თვის წინ მიიღო - წესები კი 1 მაისიდან ამოქმედდა.


ფორუმი

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