ტრამპმა ირანი „ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების სულელურ დარღვევაში“ დაადანაშაულა

აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ირანი ჰორმუზის სრუტეში გემებს ოთხი დრონით დაესხა თავს. მან თეირანის ქმედებებს „ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების სულელური დარღვევა“ უწოდა.
როგორც ტრამპმა სოციალურ ქსელ TruthSocial-ში დაწერა, ერთ-ერთმა დრონმა სერიოზულად დააზიანა ტვირთმზიდი გემის ზედა გემბანი (მას არ დაუკონკრეტებია, რომელი გემის). ტრამპმა განაცხადა, რომ დაზიანების მიუხედავად, გემმა შეძლო მოგზაურობის გაგრძელება. ტრამპმა დაწერა, რომ კიდევ სამი დრონი აშშ-ის ძალებმა ჩამოაგდეს.
როგორც ჩანს, ტრამპი გულისხმობს ინციდენტს, რომელიც გუშინ მოუვიდა ტაივანურ გემ Ever Lovely-ს, რომელიც სინგაპურის დროშის ქვეშ დაცურავს. გემს „უცნობი ობიექტი“ დაეჯახა ჰორმუზის სრუტეში, ომანის სანაპიროსთან ტრანზიტის დროს - საზღვაო მარშრუტი, რომელიც განსხვავდება იმისგან, რომელსაც ირანი ითხოვს. აშშ-ის ოფიციალურმა პირებმა Reuters-ს განუცხადეს, რომ გემს ირანი დაესხა თავს. არავინ დაშავებულა და გემმა გზა განაგრძო.
ინციდენტი აჩვენებს, რომ ირანი, შეერთებული შტატები და მათი მოკავშირეები კვლავ ვერ თანხმდებიან ჰორმუზის სრუტის გახსნის შესახებ შეთანხმების ინტერპრეტაციაზე ცეცხლის შეწყვეტის უფრო ფართო შეთანხმებების ფარგლებში. ირანი მოითხოვს, რომ სრუტეში ტრანზიტით მყოფმა გემებმა თეირანთან მოახდინონ თავიანთი მარშრუტის კოორდინაცია. ირანი ამჟამად ამისთვის საფასურს არ იღებს, მაგრამ მომავალში ამის გაკეთებას არ გამორიცხავს. ირანი სხვა გემებს არ აძლევს უსაფრთხოების გარანტიას.
აშშ-მა და სპარსეთის ყურის ექვსმა სახელმწიფომ პარასკევს გამოაქვეყნეს განცხადება, რომელშიც დაგმეს ირანის მიდგომა და განაცხადეს, რომ ისინი არ დაუშვებენ ჰორმუზის სრუტეში გავლისთვის გადასახადის დაწესებას. განცხადება შეიცავს მოწოდებას სრუტეში „თავისუფალი, უპირობო და შეუზღუდავი ნავიგაციისკენ“. საპასუხოდ ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ გემებს სრუტეში გავლა თეირანთან „კოორდინაციის“ გარეშე არ შეუძლიათ.
აშშ-ისა და ისრაელის მიერ 28 თებერვალს განხორციელებული დარტყმების შემდეგ ირანმა ფაქტობრივად დახურა ჰორმუზის სრუტე. აშშ-მა ამას ირანის საზღვაო ბლოკადის გამოცხადებით უპასუხა. ივნისის შუა რიცხვებში ხელმოწერილი მემორანდუმის პირობების თანახმად, ჰორმუზის სრუტე ღია უნდა დარჩეს მინიმუმ 60 დღის განმავლობაში, სანამ მიმდინარეობს მოლაპარაკებები საბოლოო სამშვიდობო შეთანხმების შესახებ. ჯერ შეთანხმებულან იმაზე, თუ რა მოხდება შემდეგ. სრუტე სტრატეგიულად მნიშვნელოვანია, რადგან სპარსეთის ყურის ქვეყნებში წარმოებული ნავთობის უმეტესი ნაწილი მისი გავლით მიეწოდება მსოფლიო ბაზრებს.
ფორუმი