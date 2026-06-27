ზელენსკი: უკრაინამ "ფლამიგოებით" დაარტყა სამხედრო საწარმოს ვოლგოგრადში

„დაზიანებების ლიკვიდაციის დროს აღმოაჩინეს საწარმოს თანამშრომლის ცხედარი,“ თქვა ბოჩაროვმა. მან დასძინა, რომ გრძელდება კიდევ ერთი ადამიანის ძებნა.
გუბერნატორის თქმით, ქალაქს თავს დაესხნენ „მაღალსიჩქარიანი საჰაერო სამიზნეები“. ბოჩაროვს არ დაუკონკრეტებია, რომელ საწარმოს დაესხნენ თავს, მაგრამ თქვა, რომ ის კრასნოოკტიაბრსკის რაიონში მდებარეობს.
ამ რაიონში მდებარეობს სამეცნიერო-საწარმოო ცენტრი „ტიტან-ბარიკადი“ - საწარმო, რომელიც სპეციალიზირებულია საარტილერიო და სარაკეტო ტექნიკაზე. გამოცემა ASTRA-ს OSINT-ის ანალიტიკოსმა დაადგინა, რომ ხანძარი გაჩნდა სწორედ ამ ქარხანაში.
უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ დაადასტურა „ტიტან-ბარიკადიზე“ თავდასხმა. მისი სიტყვებით, დარტყმა განხორციელდა „ფლამინგოს“ ტიპის შორ მანძილზე მოქმედი ფრთოსანი რაკეტებით. „ეს არის დიდი სამრეწველო კომპლექსი, სადაც მტერი აწარმოებს საარტილერიო სისტემებს და სპეციალურ სამხედრო ტექნიკას, კერძოდ, რაკეტების გამშვები მოწყობილობების კომპონენტებს ჩვენს ხალხზე თავდასხმისთვის. დაფიქსირდა ქარხნის ტერიტორიაზე დარტყმა, რასაც მოჰყვა ხანძარი“, წერს ზელენსკი.
რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ანგარიშის მიხედვით, წუხელ განადგურდა 175 უკრაინული დრონი. ანგარიშში ვოლგოგრადი არ არის ნახსენები.
„ტიტან-ბარიკადის“ სანქციები აქვს დაწესებული აშშ-ის, ევროკავშირის, დიდი ბრიტანეთისა და რამდენიმე სხვა ქვეყნის მხრიდან.
ფორუმი