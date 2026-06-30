სააპელაციო სასამართლომაც გაამართლა ანი იანუშაიტიტეს საქმის ექსპერტი

თაკო კუჭავა, დავით გრიგოლიას ადვოკატი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ სააპელაციო სასამართლოს ამ გადაწყვეტილება „ორწლიანი ჯოჯოხეთის“ ლოგიკური დასასრულია:
„მიმაჩნია, რომ ეს არის არა მარტო დავით გრიგოლიას გამარჯვება, არამედ ამ გადაწყვეტილებას ელოდა მთელი სამედიცინო სექტორი, ყველა ის პატიოსანი ექსპერტი, რომლის კეთილსინდიერად შესრულებული საქმეც კი შეიძლება გახდეს ორწლიანი უსამართლო ჯოჯოხეთის საფუძველი. შესაბამისად, მიუხედავად იმისა, რომ თავად ფაქტი ნამდვილად შემზარავია, დათოს გამართლება იყო ერთადერთი სწორი და სამართლიანი გადაწყვეტილება“.
სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილების გასაჩვრებას მოითხოვს დაზარალებული მხარე და მათი უფლებადამცველები.
ნატი გელოვავანი, ანი იანუშაიტიტეს ოჯახის ინტერესების დამცველი ორგანიზაციის „უფლებები საქართველოს“ იურისტი, რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ მათ პროცესის დასრულებისთანავე მიმართეს პროკურორს და მოითხოვეს, სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილების გასაჩივრება:
„მოსამართლემ ადგილზე თათბირით გამოაცხადა გადაწყვეტილება, რომ უცვლელად დარჩა პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება, თუმცა სიღრმისეული დასაბუთება, რაზე დაყრდნობით, რატომ არ შეცვალა გადაწყვეტილება, არ გამოუცხადებია. გვითხრა, რომ როდესაც ჩაგვბარდება გადაწყვეტილება, იქ გავეცნობით დეტალებს. ჩვენ აუცილებლად წარვუდგენთ დაზარალებულის პოზიციას როგორც პროკურატურას, ისე საკასაციო სასამართლოს. ვვარაუდობთ, რომ ეს გადაწყვეტილება პროკურატურის მიერ საკასაციო წესით გასაჩივრდება.
ჩვენ პოზიციაა, რომ საქმეში არსებული მტკიცებულებების გამოკვლევით უნდა ყოფილიყო მიღებული ის გადაწყვეტილება, რომ მინიმუმ მისი გულრგილი დამოკიდებულება შეფასებულიყო, როგორც გაუფრთხილებლობით ჩადენილი დანაშაული. კვალიფიკაციის განსაზღვრა მაინც უნდა მომხდარიყო ისე, რომ ეს არ იყო ჩვეულებრივი ქცევა და მინიმუმ გულგრილობას ჰქონდა ადგილი“.
ცალკე გამოყოფილი საქმით, 45 წლის ექსპერტს გამოძიება ედავებოდა მართლმსაჯულებისათვის ხელის შეშლას, რაც ექსპერტის მიერ გაუფრთხილებლობით საექსპერტო კვლევის ობიექტის დაუცველობაში გამოიხატა - საქმის მასალების მიხედვით, ანი იანუშაიტიტეს გვამიდან - სახიდან და მტევნებიდან აღებული ანაწმენდები „დაობდა“.
საქმის მასალებზე დაყრდნობით, პროკურორი ნათია თათიაშვილი ირწმუნებოდა, რომ ექსპერტი, რომელმაც 2023 წლის 17 მარტის გამთენიისას, 12 წლის ბავშვის ცხედარი შეისწავლა და ნიმუშები და ანაწმენდები აიღო, არ იყო მოტივირებული, საქმეს ზედაპირულად მიუდგა და მათ შორის, არ გააკეთა სპეციალური მინიშნება იმ პოლიეთილენის პაკეტებზე, სადაც ანაწმენდები მოათავსა.
დაცვის მხარე კი ამბობდა, რომ პროკურატურამ დავით გრიგოლიას ბრალდებულად ცნობა მხოლოდ იმიტომ გადაწყვიტა, რომ 12 წლის ბავშვის მკვლელობის საქმის გამოძიება ვერ მოახერხა.
ადვოკატის თქმით, დოლბანდები, რომელთა დაობებასაც ედავებოდა გამოძიება, ექსპერტმა სრულად გაშრობის შემდეგ მოათავსა პოლიეთილენის პაკეტებში და სამ ნიმუშზე - ანაწმენდებზე სახიდან და მტევნებიდან, არა ობი, არამედ პირნაღები მასის ანაწმენდი და მიწა იყო.
რა მოხდა 2023 წლის 17 მარტს?
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3 წელია, ანის გარდაცვალების საქმეზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 109-ე, დამამძიმებელ გარემოებაში განზრახ მკვლელობის მუხლით მიმდინარეობს. 3 წელია, ანის ოჯახი ელოდება პასუხს კითხვაზე, რა მოხდა 16-17 მარტის ღამეს.
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