აქტივისტმა თორნიკე თოშხუამ საპატიმრო დატოვა და მინდია შერვაშიძე რამდენიმე საათში გათავისუფლდება - ადვოკატი

ადვოკატი ომარ ფურცელაძე სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ პოსტში წერს, რომ აქტივისტი თორნიკე თოშხუა თავისუფალია, მინდია შერვაშიძე კი რამდენიმე საათში დატოვებს გლდანის მე-8 სასჯელაღსრულების დაწესებულებას.
ჯგუფური ძალადობის ბრალდებით 2025 წლის აგვისტოში დაკავებულ აქტივისტებს, თორნიკე თოშხუასა და მინდია შერვაშიძეს, თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ელენე გოგუაძემ 1 აპრილს მიუსაჯა თავისუფლების აღკვეთა ერთი წლის ვადით.
როგორც მან მაშინ თქვა, “ვერ და არ გაიზიარებს დაცვის პოზიციას აუცილებელი მოგერიების შესახებ, ბრალდებამ დაადასტურა ბრალეულობა”.
სააპელაციო სასამართლომ პატიმრობის ვადა შეამცირა, რის საფუძველზეც აქტივისტებს 16 აგვისტოს ნაცვლად, დღეს მოუწიათ საპატიმროს დატოვება.
რას ედავებოდნენ აქტივისტებს
რუსთაველზე მიმდინარე პროევროპული დემონსტრაციების მონაწილეებს პროკურატურა ედავებოდა ყოფილ ფეხბურთელსა და "ქართული ოცნების" მხარდამჭერ ბექა გოცირიძეზე ჯგუფურ ძალადობას.
37 წლის თორნიკე თოშხუა და 33 წლის მინდია შერვაშიძე, რუსთაველის გამზირზე 2025 წლის 1 აგვისტოს მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით 16 აგვისტოს დააკავეს. მათ ბრალი წარუდგინეს ძალადობაში, რომელმაც ადამიანს ფიზიკური ან/და ფსიქიკური ტანჯვა მიაყენა, მაგრამ ჯანმრთელობის დაზიანება არ მოჰყოლია.
ეს სისხლის სამართლის კოდექსის 126-ე პირველი პრიმა მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტია. დაკავებულები ბრალს არ აღიარებდნენ და აცხადებდნენ, რომ პროვოკაციის მსხვერპლი იყვნენ; დაზარალებულის სტატუსის მქონე ბექა გოცირიძის დაკითხვამ კი ტკივილის განცდის გარემოება კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა.
ვინ იყო ბექა გოცირიძე?
ყოფილი ფეხბურთელი ბექა გოცირიძე მომხდარის დროს იყო საჯარო მოხელე და „თბილსერვისის“ თანამშრომელი. ის ღიად უჭერდა მხარს „ქართულ ოცნებას“. შარშან 17 დეკემბრის სასამართლო სხდომაზეც თქვა, რუსთაველის აქციის მონაწილეები „უსამშობლოები“ და „აკაცუკები“ არიანო. იმავეს ამბობდა ფეისბუკში გამოქვეყნებულ ვიდეოებში.
2025 წლის 31 ივლისს ღამით, ინციდენტის დღეს კი მთაწმინდაზე თბილისის მერობის კანდიდატის, კახა კალაძის საარჩევნო კამპანიის ღონისძიებიდან ბრუნდებოდა.
ბექა გოცირიძემ სასამართლოში დაკითხვისას თქვა, რომ ნანობს 2025 წლის 31 ივლისს რუსთაველის გამზირზე გავლას, ვერ გაუგია, რატომ მოჰყვა „ამხელა ამბავი“ მომხდარს და რატომ არ შეიძლებოდა ბრალდებულები უბრალოდ გირაოთი გაეშვათ სახლში.
ბექა გოცირიძე 2026 წლის 8 თებერვალს გარდაიცვალა.
აქტივისტების თქმით, რომლებიც რუსთაველის გამზირზე მომხდარს შეესწრნენ, ბექა გოცირიძე, რომელიც იქამდე პირადი მიმოწერის დროსა და ფეისბუკლაივებში ემუქრებოდა ხოლმე აქციის მონაწილეებს, რუსთაველზე პროვოკაციისთვის მივიდა და იქ მყოფებს მიაყენა შეურაცხყოფა. ამას ფიზიკური დაპირისპირება მოჰყვა.
თვითმხილველი დემონსტრანტები იმასაც ამბობდნენ, რომ დაპირისპირების დროს ბექა გოცირიძეს ამოუვარდა დანა, რომელიც მათ პატრულის თანამშრომლებს გადასცეს.
„თუმცა რატომღაც რამდენიმე კვირის განმავლობაში საქმეში ეს დანა არ ფიგურირებდა იქამდე, სანამ თორნიკე თოშხუამ შიმშილობა არ დაიწყო, ყველა ტელევიზიამ ეს არ გააშუქა, ყველა დემონსტრანტმა სოციალურ ქსელში არ დაწერეს, გამოძიება კითხვასაც არ სვამდა“, - იხსენებდა ადვოკატი დავით კუპრავა.
ფორუმი