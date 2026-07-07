ტრამპი ანკარაში ჩავიდა - ნატოს სამიტი იწყება

აშშ-ის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი 7 ივლისს ანკარაში ნატოს სამიტზე ჩავიდა. ალიანსის წევრი ქვეყნების მეთაურები უკრაინის თავდაცვის სფეროში დახმარების გაზრდის გარდა და ევროპელი მოკავშირეების თავდაცვისუნარიანობის გაძლიერებაზე იმსჯელებენ.
აშშ-ის ლიდერი თურქ კოლეგასთან, რეჯეფ თაიპ ერდოღანთან, მის ვრცელ საპრეზიდენტო სასახლეში მოლაპარაკებებს გამართავს, სანამ ოთხშაბათს სამიტის მთავარი სესიის წინ ოფიციალურ ლიდერების ვახშამს შეუერთდება.
ტრამპის თვითმფრინავი თურქეთის დედაქალაქში 13:51 საათზე დაეშვა. ეს იყო პირველი უცხოური რეისი ტრამპის ახალი, კატარის მიერ ნაჩუქარი Air Force One თვითმფრინავისა. მას ასაფრენ ბილიკთან თურქეთის პრეზიდენტი, რეჯეპ ტაიპ ერდოანი და პრეზიდენტის დაცვა დახვდა
7-8 ივლისს ანკარაში იმართება ნატოს სამიტი, რომელზეც უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების გაზრდის გარდა მთავარი საკითხია ევროპელი მოკავშირეების თავდაცვისუნარიანობის გაძლიერებაა. ამ მიზნების უმთავრესი კომპონენტი სამხედრო მრეწველობის გაზრდაა.
6 ივლისს ანკარაში გამართულ ბრიფინგზე ნატოს გენერალურმა მდივანმა მარკ რიუტემ განაცხადა, რომ ალიანსის ეკონომიკური ძლიერება მის სამხედრო შესაძლებლობებზე უნდა აისახოს და მიესალმა ალიანსის ზოგიერთი წევრი სახელმწიფოს მიერ თავდაცვის ხარჯების ზრდაში მიღწეულ პროგრესს. 2025 წელს ნატოს ჰააგის სამიტზე გამოცხადდა, რომ ალიანსის წევრები 2035 წლისთვის თავდაცვის ხარჯებს მშპ-ს 5%-მდე გაზრდიან.
ფორუმი