სირიის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ისრაელთან ესკალაციის შეჩერება საფრანგეთის დახმარებაზეა დამოკიდებული

დამასკში, მაკრონთან ერთად გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე, შარაამ დაგმო „ისრაელის სისტემატური თავდასხმები“. „ჩვენ საფრანგეთის აქტიური როლის იმედი გვაქვს ამ ესკალაციის შეჩერებაში და საერთაშორისო შეთანხმებების პატივისცემის უზრუნველსაყოფად“, - თქვა შარაამ.
სირიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, ასად ალ-შაიბანიმ, 7 ივლისს განაცხადა, რომ საფრანგეთის პრეზიდენტის, ემანუელ მაკრონის, დამასკში ამ კვირაში ვიზიტი გარდამტეხი მომენტია ქვეყნებს შორის ურთიერთობებში.
„საფრანგეთის პრეზიდენტის, ემანუელ მაკრონის დამასკში ისტორიული ვიზიტი სირია-საფრანგეთის ურთიერთობების გზაზე გადამწყვეტი მომენტი იყო, რაც ურთიერთპატივისცემასა და საერთო ინტერესებზე დაფუძნებული პარტნიორობის ახალ ფაზას აფუძნებს“, - თქვა შაიბანიმ X-ზე გამოქვეყნებულ პოსტში, ორ მხარეს შორის რამდენიმე ურთიერთგაგების მემორანდუმის ხელმოწერის შემდეგ.
მაკრონის დამასკში ყოფნისას სასტუმრო Four Seasons-თან აფეთქებები მოხდა მას შემდეგ, რაც საფრანგეთის პრეზიდენტმა სასტუმრო დატოვა და კორტეჟი სირიის პრეზიდენტის სასახლისკენ გაემართა.
მაკრონი დასავლეთ ევროპის სახელმწიფოებიდან პირველი ლიდერია, რომელიც სირიას ეწვია ბაშარ ასადის რეჟიმის დამხობის შემდეგ.
საფრანგეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში განაცხადეს, რომ პრეზიდენტს აფეთქებების ხმა არ გაუგია და მალევე სირიის პრეზიდენტ ალ-შარაასაც შეხვდა.
ფორუმი