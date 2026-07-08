კიევში დრონი დაეჯახა მრავალსართულიან შენობას, არის დაღუპულები

8 ივლისს რუსული დრონი კიევის დესნიანსკის რაიონში დაეჯახა მრავალსართულიან საცხოვრებელ შენობას. არიან დაღუპულები და დაჭრილები.
კიევის მერის, ვიტალი კლიჩკოს თქმით, დაშავდა, სულ მცირე, 14 ადამიანი, რომელთაგან სამი გარდაიცვალა. ცხრა ადამიანი საავადმყოფოში მოათავსეს, ორი მძიმე მდგომარეობაშია.
კლიჩკომ განმარტა, რომ ხანძარი თავდასხმის ობიექტის ზედა სართულზე გაჩნდა.
ეს ერთ დღეში არის დრონის უკვე მეორე დარტყმა დესნიანსკის რაიონში (მდებარეობს კიევის ჩრდილო-აღმოსავლეთით, დნეპრის მარცხენა სანაპიროზე). პირველი თავდასხმის დროს, რომელიც რუსეთის ჯარებმა 8 ივლისს დილით განახორციელეს, ორი ადამიანი დაიღუპა და რვა დაიჭრა.
ივლისში კიევმა უკვე ორჯერ განიცადა რუსეთის ჯარების მასშტაბური დარტყმები, რის შედეგადაც 50-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა.
8 ივლისს, შუადღისას, რუსეთის რაკეტა დაეცა საცხოვრებელ შენობას ხარკოვში. ადგილობრივი ხელისუფლების ბოლო მონაცემებით, ორი ადამიანი დაიღუპა და 40-ზე მეტი დაიჭრა.
ფორუმი